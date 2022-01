Kieran Trippier beleeft bij Newcastle-debuut direct beschamend bekerdebacle

Zaterdag, 8 januari 2022 om 18:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:24

Newcastle United is zaterdagmiddag zeer verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van de FA Cup. De ploeg van Eddie Howe ging, met debutant Kieran Trippier in de basis, in eigen huis onderuit tegen Cambridge United uit de League One. Newcastle verprutste met name in de eerste helft enorme kansen en kreeg na een uur spelen het deksel op de deus via een klutsgoal van Joe Ironside: 0-1.

Trippier kwam begin januari over van Atlético Madrid en werd door Howe dus direct aan de rechterkant van de verdediging gezet. De coach gaf aan de FA Cup zeer serieus te nemen door verder een volwaardig A-elftal op te stellen met slechts enkele wijzigingen ten opzichte van de Premier League-wedstrijd tegen Manchester United (1-1).

Newcastle was in de eerste helft veel sterker dan de derdedivisionist en kreeg ook goede kansen. Dimitar Mitov, de doelman van Cambridge, bleek echter een antwoord te hebben op gevaarlijke inzetten van Allan Saint-Maximin en Jacob Murphy. Bij de laatste inzet van Murphy had Mitov geluk dat hij de bal tegen de lat tikte.

Zelf claimde Cambridge in de 35ste minuut een penalty, toen Harvey Knibbs onder druk van Matt Ritchie naar het gras ging in het strafschopgebied. Daar kwam Newcastle mee weg, maar na een uur spelen kwamen de bezoekers alsnog brutaal aan de leiding. In de drukte werd een inzet van Knibbs van de lijn gehaald, waarna Ironside in de rebound wist te profiteren: 0-1. Newcastle had een half uur om een echec te voorkomen, maar wist daarin nauwelijks meer iets te creëren.