Zeer zwaar gehavend Bayern verliest; piepjonge Paul Wanner verpulvert record

Vrijdag, 7 januari 2022 om 22:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:36

Bayern München geeft Borussia Dortmund onbedoeld de kans om wat dichter bij te komen in de Bundesliga. Der Rekordmeister moest vrijdagavond tegen Borussia Mönchengladbach maar liefst veertien spelers missen en ging in de eigen Allianz Arena onderuit: 1-2. Bij Bayern werd tegelijkertijd een clubrecord verpulverd: Paul Wanner, pas 16 jaar en 15 dagen oud, maakte zijn debuut en nam het clubrecord daarmee over van Jamal Musiala, die 17 jaar en 115 dagen oud was bij zijn eerste duel.

Ondanks een waslijst aan coronabesmettingen bij beide ploegen besloot de Duitse voetbalbond om de wedstrijd door te laten gaan. Bayern moest Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sané, Kingsley Coman, Lucas Hernández, Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso én Alphonso Davies missen door corona en miste ook Leon Goretzka (knieblessure) en Eric Maxim Choupo-Moting (Afrika Cup). Bij Gladbach ontbraken Joe Scally, Denis Zakaria, Mamadou Doucouré en Keanan Bennetts door coronaperikelen.

Bayern trad noodgedwongen aan met spelers als Marc Roca, Malik Tillman en Marcel Sabitzer, maar Nagelsmann zag zijn sterk gewijzigde ploeg desondanks ijzersterk beginnen. Bayern nam het heft stevig in handen en kwam na achttien minuten verdiend op voorsprong. Robert Lewandowski nam de bal achter zijn standbeen mee en vlamde die kiezelhard binnen: 1-0. Gladbach had tot dat moment niets te vertellen, maar kantelde uit het niets de hele wedstrijd.

In de 27ste minuut kreeg Florian Neuhaus de bal uit de kluts voor de voeten, waarna zijn volley onhoudbaar bleek voor Bayern-goalie Sven Ulreich: 1-1. Vijf minuten later knikte Stefan Lainer bij de eerste paal raak uit een hoekschop: 1-2. In de blessuretijd van de eerste helft raakte Bayern de paal via Lewandowski, die dat vanaf de achterlijn deed. In de rebound probeerde Thomas Müller het, een inzet die door Matthias Ginter van de lijn werd gehaald.

Ook na rust kende Bayern een sterke periode, waarin drie gevaarlijke momenten werden gecreëerd. Jamal Musiala zag zijn schot gepakt worden door Yann Sommer, terwijl Müller na een voorzet van Lewandowski rakelings naast kopte. Lewandowski zelf schoot ook nog op de lat, waarna de storm van Bayern enigszins ging liggen. Een kwartier voor tijd kreeg de Pool opnieuw een goede schietkans, maar ditmaal schoot hij recht op Sommer. Alassane Pléa zag zijn zeer dreigende inzet aan de overzijde op het laatste moment weggetikt worden door Niklas Süle.