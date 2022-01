Vitesse neemt per direct afscheid van Oussama Tannane

Vrijdag, 7 januari 2022 om 19:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:35

De wegen van Vitesse en Oussama Tannane scheiden definitief en per direct, zo melden de Arnhemmers via de officiële kanalen. Het contract van de 27-jarige aanvallende middenvelder is na tweeënhalf jaar in Arnhemse dienst in onderling overleg ontbonden. "Vitesse bedankt Tannane voor zijn bijdrage in het shirt van Vitesse en wenst hem veel succes voor de toekomst", zo zegt de club. De nummer tien geniet belangstelling van de Turkse club Göztepe, zo meldde De Gelderlander donderdagavond.

Tannane was uitgerangeerd in Arnhem: hij werd eind september uit de selectie gezet, omdat Letsch niet te spreken was over zijn houding. In de ogen van Letsch reageerde Tannane niet goed op zijn rol als wisselspeler. Hij zou niet gefocust zijn geweest en werd buiten de selectie gezet voor wedstrijden tegen Stade Rennes en Feyenoord; uiteindelijk keerde hij nooit meer terug in de spelersgroep.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tannane, elfvoudig international van Marokko, was in het Vitesse-shirt goed voor 61 wedstrijden, 15 doelpunten en 17 assists. De ex-speler van onder meer Heracles Almelo, Saint-Étienne en FC Utrecht was vorig seizoen een belangrijke schakel in het team dat de vierde plek in de Eredivisie en de finale van de TOTO KNVB Beker wist te behalen.

Na het uitblijven van een zomertransfer verliep dit seizoen helaas anders voor Tannane. De linkspoot maakte eerst nog een waardevolle treffer in de spectaculaire uitwedstrijd tegen Anderlecht (3-3) in de play-offs van de Conference League, maar maakte sinds de tweede week van oktober geen deel meer uit van de eerste selectie. In afwachting van een oplossing trainde Tannane mee met Vitesse Onder 21. Nu is de oplossing voor de situatie dus gevonden, in de vorm van een contractontbinding.