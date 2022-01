Kwakman: ‘Allemaal kletspraat, maar daarin is Joey Veerman wel laconiek’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 00:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:07

Kees Kwakman heeft zich donderdagavond uitgesproken over Joey Veerman. De middenvelder vertrok afgelopen dinsdag naar PSV, en dat kwam als een verrassing voor de analist van ESPN. Tijdens het programma Voetbalpraat laat Kwakman, net als Veerman Volendammer, weten dat de nieuwkomer bij PSV met name aan zijn verdedigende kwaliteiten moet werken.

“Ik denk dat hij vorige week zelf ook nog dacht dat het Feyenoord zou worden”, begint een enigszins verbaasde Kwakman. “Opeens kwam PSV. Volgens mij hebben ze afgelopen zomer wel gesproken, maar PSV koos uiteindelijk voor Pröpper. Bovendien vroeg Heerenveen in de zomer nog een fors bedrag, dus toen was de keuze snel gemaakt. Nu dacht ik het dat Feyenoord zou worden, maar PSV kwam plotseling. Natuurlijk had ik hem wel graag onder trainer Arne Slot willen zien, maar goed. Als ik nu ook van hem hoor wat er bij PSV allemaal rondloopt aan mensen én materiaal én een trainer die met hem aan de slag gaat...”

“Slot is echt een trainer die spelers beter maakt. Hij had denk ik ook de mindere punten van Veerman heel goed kunnen aanpakken”, vervolgt Kwakman, die het niet eens is met kritiek op de werklust van Veerman. “Nou iedereen schrijft en roept over hem dat hij lui is. Dat is echt allemaal kletspraat. Hij loopt de meeste kilometers bij Heerenveen en hij heeft net zo veel balveroveringen als Edson Álvarez dit seizoen. Alleen moet hij béter verdedigen.”

“Dus hij moet beter om zich heen kijken, beter communiceren en veel bewuster zijn van de momenten dát hij moet verdedigen. Daarin is hij veel te laconiek. Dan denkt hij: het komt wel goed. Maar het heeft er niets mee te maken dat hij niet zou willen. Het is gewoon dat hij het niet zo goed kan. Hij moet het gewoon veel beter doen, dus wat dat betreft moeten ze met hem aan de slag. Ze moeten hem echt beelden laten zien. Hij moet zich beter oriënteren zonder bal. Aan de bal hoef je hem niks meer te leren”, besluit Kwakman.