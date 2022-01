Eerste topcompetitie met vaccinatieplicht probeert ‘weigeraars’ te overtuigen

Dinsdag, 4 januari 2022 om 20:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:01

De Italiaanse regering heeft de coronaregels zodanig aangepast dat topsporters gevaccineerd moeten zijn om deel te kunnen nemen aan wedstrijden. Volgens Italiaanse media zijn er rond de tien spelers overgebleven in de Serie A die op dit moment niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. De clubs en de voetbalbond proberen de vaccinweigeraars op dit moment te overtuigen om dat alsnog te doen.

Sinds begin december gelden strenge coronamaatregelen in Italië. Een negatief testresultaat volstaat niet langer om naar een restaurant, de bioscoop of het theater te gaan. Alleen het vertoon van de zogeheten green pass, die wordt verkregen na dubbele vaccinatie of herstel van corona, geeft toegang. Dat gaat nu dus ook gelden voor het bedrijven van topsport in teamverband. "Dit zou een voorbeeld kunnen stellen voor de rest van de bevolking", aldus Andrea Costa, staatssecretaris van Volksgezondheid.

Na protest van de Italiaanse voetbalbond is de regering bereid om enkele uitzonderingen te maken. Zo mogen voetbalteams afkomstig uit landen zonder vaccinatieplicht nog wel op Italiaanse bodem spelen. Dat houdt in dat de Europese wedstrijden van Internazionale, Juventus (Champions League), Napoli, Atalanta, Lazio (Europa League) en AS Roma (Conference League) wel gewoon door kunnen gaan.

Italiaanse media weten dat er nog ongeveer tien spelers zijn die ongevaccineerd zijn, onder wie zeer waarschijnlijk Nicola Sansone. De dertigjarige verdediger van Bologna sprak zich op sociale media enkele keren fel uit tegen coronavaccinatie. Verder is er ook een speler van AS Roma die zich niet heeft laten vaccineren. De Serie A wordt donderdagmiddag vanaf 12.30 uur hervat met de wedstrijden Bologna - Inter en Sampdoria - Cagliari.