Opnieuw grote overname in de Premier League: Servische miljardair slaat toe

Dinsdag, 4 januari 2022 om 14:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:23

Southampton wordt spoedig overgenomen door de Servische miljardair Dragan Solak, zo bevestigen diverse media in Engeland. Volgens Sky Sports betaalt Solak namens het bedrijf Sport Republic een bedrag van 100 miljoen pond, omgerekend circa 120 miljoen euro, om grootaandeelhouder te worden van de Premier League-club. The Sun maakt zelfs melding van een bedrag van 150 miljoen pond, omgerekend circa 180 miljoen euro.

Solak neemt tachtig procent van de aandelen van Southampton over van de huidige grootaandeelhouder Gao Jisheng. De miljardair is het gezicht van het bedrijf Sport Republic, een internationale organisatie die overweegt biedingen te doen om meerdere clubs in Europa over te nemen. De strategie lijkt op die van de City Football Group, de eigenaar van onder meer Manchester City. Rasmus Ankersen, voormalig sportief directeur van Brentford, is ook nauw betrokken bij de overname van Southampton, want hij is de algemeen directeur van Sport Republic.

Een ander prominent persoon rond de overname is Henrik Kraft, de voorzitter van Sport Republic. Kraft is een Deense investeerder die in Londen woont. Volgens The Sun wordt hij na de overname de voorzitter van Southampton en ook van St Mary’s Football Group, het moederbedrijf van de club. Solak wordt de grootaandeelhouder, maar het is onduidelijk in hoeverre hij zich rechtstreeks gaat bemoeien met het beleid van de club. De Serviër richtte in 2000 de United Group op, inmiddels een telecom- en mediagigant in Zuidoost-Europa. United Group heeft in onder meer Servië de uitzendrechten voor de Premier League in handen.

Southampton werd in 2017 overgenomen door Gao Jisheng, maar zoekt al maandenlang naar een nieuwe eigenaar. De club wil nog niet reageren op de berichtgeving, maar lijkt na West Ham United de tweede Premier League-club binnen een maand te worden die een nieuwe eigenaar krijgt; West Ham werd overgenomen door de Tsjechische multimiljardair Daniel Kretinsky. Begin oktober nam een investeringsfonds met Saudi-Arabische achtergrond bovendien het roer over bij Newcastle United. Southampton staat momenteel op de veertiende plaats in de Premier League, met 21 punten uit 19 wedstrijden.