Slagvaardig PEC Zwolle haalt opnieuw scorend vermogen in huis

Dinsdag, 4 januari 2022 om 09:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:54

Max de Waal heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De negentienjarige spits ligt nu een jaar langer vast en heeft een verbintenis getekend tot 2024. De Amsterdammers verhuren De Waal voor de rest van het seizoen aan PEC Zwolle, dat naarstig op zoek is naar scorend vermogen. Eerder wist de hekkensluiter van de Eredivisie zich al te verzekeren van de diensten van Oussama Darfalou.

De Waal kwam gedurende de eerste seizoenshelft uit voor Jong Ajax, dat als nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie de winterstop in is gegaan. De Waal, die ook als middenvelder uit de voeten kan, kwam in alle twintig competitieduels in actie en scoorde daarin negen keer. Hij kroonde zich daarmee tot clubtopscorer bij Jong Ajax. De Amsterdammers denken dat het voor de ontwikkeling van De Waal beter is om op Eredivisie-niveau uit te komen dan nog een half jaar in de Keuken Kampioen Divisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Voor mij komt deze tijdelijke overstap naar PEC Zwolle op een prachtig moment", vertelt De Waal op de website van PEC Zwolle. "Na net mijn contract bij Ajax verlengd te hebben dient via PEC de mogelijkheid zich aan om het voor het eerst in de Eredivisie te laten zien. Dat is iets waar ik al die jaren hard voor gewerkt heb en enorm naar uitkijk. Het is me duidelijk in welke lastige situatie de club zich momenteel bevindt en ik ben dan ook doordrongen van de enige doelstelling het komende half jaar; handhaving. De club en supporters kunnen er vanuit gaan dat ik alles zal geven om er samen een prachtige tweede seizoenshelft van te maken."

Ook technisch manager Mike Willems is content met de komst van de Ajacied. "Het is mooi dat we in de eerste dagen van het nieuwe jaar naast Oussama Darfalou ook Max de Waal aan de selectie hebben toegevoegd. Deze spelers geven ons een aanvallende impuls. Max is een fysiek sterke en technische aanvaller die voorop gaat in de strijd. In de gesprekken die we gevoerd hebben maakte hij een ontzettend gretige indruk om zichzelf nu ook in de Eredivisie te laten zien."