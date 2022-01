Mark Diemers nog deze week naar de uitgang bij Feyenoord

Dinsdag, 4 januari 2022 om 09:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:22

Mark Diemers is hard op weg naar Hannover 96, zo heeft zijn zaakwaarnemer laten weten tegenover BILD. De middenvelder komt bij Feyenoord niet in de plannen van trainer Arne Slot voor en trekt op huurbasis naar de 2. Bundesliga. De Duitsers hebben geen optie tot koop bedongen, waardoor Diemers in de zomer terugkeert naar Rotterdam. De middenvelder heeft nog een contract tot 2023.

De interesse van Hannover in Diemers is al enige tijd aanwezig. De Duitse club degradeerde twee jaar geleden naar het tweede niveau van Duitsland en vreest nu zelfs voor afzakking naar de derde divisie. Diemers, die bij Feyenoord nauwelijks aan spelen toekomt, moet die Roten bij de hand gaan nemen. Voetbal International meldde op oudejaarsdag al dat de aanvallende middenvelder was afgereisd naar Duitsland om de club te verkennen en eerste gesprekken te voeren. Ook Sparta Rotterdam was even in de markt voor de middenvelder, maar die lijken nu definitief af te moeten haken.

Volgens Tim Vrouwe, directeur van Diemers' adviesbureau Forza Sports Group, gaat het nog deze week tot een akkoord komen tussen Feyenoord en Hannover. “Het gaat om de laatste details", zo vertelt de belangenbehartiger tegen BILD. "Ik denk dat we dat snel oplossen en dan verhuist Mark naar Hannover. Ik wil me niet vastpinnen op een specifieke dag, maar ik denk dat het deze week tot een akkoord komt." De kans bestaat dat Diemers komende vrijdag al zijn officieuze debuut kan maken, als Hannover het in een oefenduel opneemt tegen PEC Zwolle.

Diemers gold vorig seizoen onder Dick Advocaat nog als vaste waarde bij Feyenoord met 38 optredens, maar is zijn plek in het elftal inmiddels kwijtgeraakt. Hij speelde dit seizoen onder Slot pas vier keer. In totaal staat Diemers op 42 duels voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 3 goals en 6 assists. Dit seizoen kwam hij pas tot twee optredens in de Eredivisie. De middenvelder kwam vorig jaar voor 1,2 miljoen euro naar Feyenoord, dat hem overnam van Fortuna Sittard.