Lille OSC ontvangt aanbieding van 35 miljoen euro voor Sven Botman

Maandag, 3 januari 2022 om 23:45 • Jeroen van Poppel

Lille OSC heeft maandagavond een aanbieding voor Sven Botman van tafel geveegd, zo meldt Fabrizio Romano. Newcastle United toonde zich bereid 35 miljoen euro te betalen voor de 21-jarige centrumverdediger, maar dat is niet genoeg om de regerend Frans kampioen te overtuigen. Lille wil Botman het liefst minimaal tot aan de zomer behouden.

Een huurtransfer voor Botman is dan ook pertinent onbespreekbaar. Lille zit in financiële problemen en zal bij een spectaculaire nieuwe aanbieding het aanblijven van de aanvoerder van Jong Oranje moeten heroverwegen. Newcastle heeft na de overname van het Saudi-Arabische consortium vrijwel onbeperkt transferbudget, maar de vraag is of the Magpies bereid zijn om meer dan 35 miljoen euro aan Botman te besteden.

AC Milan is eveneens serieus geïnteresseerd, maar heeft geen bod neergelegd voor de voormalig Ajacied. De Italianen lijken zich financieel ook niet te kunnen meten met de steenrijke concurrent uit de Premier League. Sky Sports stelt dat Lille pas bij een bedrag van liefst zeventig miljoen euro zal meewerken aan het vertrek van Botman, die met een contract tot medio 2025 langdurig vastligt.

Botman kwam anderhalf jaar geleden voor acht miljoen euro naar Lille en ontpopte zich direct tot een belangrijke speler. In zijn eerste seizoen werd de linksbenige verdediger met Lille kampioen van Frankrijk. In de huidige voetbaljaargang gaat het in de competitie een stuk minder, maar in de Champions League werd overwintering veiliggesteld. Botman staat op 63 officiële wedstrijden voor Lille, waarin hij 1 doelpunt en 2 assists produceerde.