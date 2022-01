Race tegen de klok nu blessure bij Ajax ernstiger blijkt dan verwacht

Maandag, 3 januari 2022 om 09:47

De blessure die Lisandro Martínez heeft opgelopen tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (0-2) is ernstiger dan verwacht. De Telegraaf schrijft dat de Argentijnse verdediger tijdens zijn vakantie in zijn thuisland is doorbehandeld. Het is nog maar de vraag of Martínez direct na de winterstop inzetbaar is voor trainer Erik ten Hag.

Het wordt een race tegen de klok om Martínez speelklaar te krijgen voor de uitwedstrijden tegen FC Utrecht (16 januari) en PSV (23 januari). Hij moest zich vorige maand tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord al na achttien minuten spelen met een hamstringblessure laten vervangen door Nicolás Tagliafico. Martínez moest vervolgens de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-0 zege) aan zich voorbij laten gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het betekent dat Ten Hag mogelijk te maken krijgt met meer personele problemen in de eerste wedstrijden van 2022. Daarin kan de oefenmeester namelijk ook geen beroep doen op André Onana en Sébastien Haller, die met Kameroen en Ivoorkust deelnemen aan de Afrika Cup die tussen 9 januari en 6 februari gespeeld wordt. Ajax heeft met de komst van Brian Brobbey - gehuurd van RB Leipzig - ingespeeld op de afwezigheid van Haller.