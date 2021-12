Nederlander vervangt Mikel Arteta tegen Man City: ‘Hij is meer dan bekwaam’

Vrijdag, 31 december 2021 om 16:14 • Dominic Mostert

Albert Stuivenberg heeft zaterdag in de topper tegen Manchester City de leiding over de technische staf van Arsenal. De assistent-trainer vervangt Mikel Arteta, die vanwege een coronabesmetting moet toekijken vanuit huis. Hoewel de hoofdtrainer in contact zal staan met zijn assistenten, wil hij belangrijke beslissingen ook ter plekke laten nemen. Arteta vindt het lastig om er niet bij te kunnen zijn, vertelt hij op een digitale persconferentie.

Woensdag werd bekend dat Arteta positief heeft getest. In maart 2020 liep hij ook al het coronavirus op; destijds was hij een van de eersten in de Engelse voetballerij die het virus onder de leden had. "Ik heb een paar zware dagen achter de rug, maar het gaat nu beter. Ik heb dit eerder meegemaakt. Met de ploeg gaat het goed. We hebben de spelers getest en we hebben geen nieuwe gevallen", zegt Arteta. De afgelopen weken testten Calum Chambers, Cédric Soares, Takehiro Tomiyasu en Ainsley Maitland-Niles positief. Omdat nieuwe gevallen zijn uitgebleven, lijkt het duel met Manchester City te kunnen doorgaan.

"Albert heeft de leiding, samen met de rest van de technische staf, afhankelijk van welke trainers beschikbaar zijn", vervolgt de Spanjaard. "We hebben de afgelopen tijd veel personeelsproblemen gehad in de technische staf, maar iedereen gaat proberen ons zoveel mogelijk te helpen. We zullen tijdens de wedstrijd met elkaar in contact staan, maar ik wil ze de mogelijkheid en de vrijheid geven om zelf beslissingen te nemen op het veld. Op de touchline staan, dicht bij de spelers, is iets heel anders dan vanuit huis naar de wedstrijd kijken. Op bepaalde momenten zal ik ondersteuning bieden, maar zij moeten zelf zorgen voor het momentum en de communicatie met de spelers."

Arteta heeft nog nooit meegemaakt dat hij een wedstrijd moest missen als trainer. "Maar de situatie is zoals die is. Het gebrek aan mogelijkheden zal frustrerend voelen voor me. Ik heb de trainingen moeten missen en heb niet de voorbereiding gehad die ik wilde." Hij kon de spelers bijvoorbeeld niet het gevoel geven dat hij 'naast ze staat', wat hij normaliter erg belangrijk vindt. "Dit is een andere ervaring, maar we moeten ermee leren omgaan. We hebben geprobeerd ons op de best mogelijke manier voor te bereiden op de wedstrijd van morgen. Het wordt een vreemde gewaarwording. Ik zal een grote kamer moeten opzoeken, zodat ik rond kan lopen. Het gaat me niet lukken om op de bank te blijven zitten."

Arsenal staat met 35 punten op de vierde plek in de Premier League. De thuiswedstrijd tegen koploper Manchester City is 'heel belangrijk', zegt Arteta. "Het is heel frustrerend om er niet bij te kunnen zijn, maar ik ga mijn best doen vanaf hier. We hebben ieder mogelijk scenario voorbereid. We weten wat we moeten doen en het is aan de spelers om dat uit te voeren." Arteta heeft tevens het volste vertrouwen in Stuivenberg, die sinds 2019 werkzaam is als assistent bij Arsenal. In het verleden was hij onder meer hoofdtrainer van Jong Oranje en KRC Genk, terwijl hij als assistent fungeerde bij Wales en het Manchester United van Louis van Gaal.

"Ik heb hem een paar jaar geleden leren kennen via een andere trainer", geeft Arteta aan. "Ik kende hem natuurlijk al door zijn reputatie en de personen met wie hij heeft samengewerkt. We hebben een heel goede band en hebben dezelfde overtuigingen. We hebben dezelfde visie op het spelletje. Hij is meer dan bekwaam en hij is eerder al hoofdtrainer geweest, dus ik ben er gerust op."