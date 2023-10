AD oppert niet V/d Gaag, maar andere ‘succes-assistent’ als opvolger Steijn

Maandag, 23 oktober 2023 om 12:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:23

Mikos Gouka denkt dat het nog wel eens lastig kan worden voor Ajax om een eventuele opvolger voor Maurice Steijn te vinden. De journalist van het Algemeen Dagblad vermoedt dat vrijwel niemand voor korte termijn in wil stappen als er niets meer voor te spelen valt. Gouka denkt dat Ajax beter kan mikken op 'een langer traject'. De naam Albert Stuivenberg valt als kandidaat-trainer.

In de AD Voetbalpodcast wordt de positie van Steijn uitvoerig besproken. Het standpunt is unaniem: deze is na de nederlaag tegen FC Utrecht (4-3) niet meer houdbaar. Gouka vraagt zich echter af wie er nu als tussenpaus zou willen inspringen.

"Als ze van de week in Europa verliezen, liggen ze er in de Europa League uit. In de competitie staan ze 22 punten achter op PSV, dat zouden er na het weekend 25 kunnen zijn. Wat moet je dan nog bewerkstelligen?", aldus Gouka.

"Als je nu instapt, weet je ook dat, als het alleen maar tot het einde van het seizoen is, er niet zo veel te winnen valt. Dan moet je als Ajax een langer traject in gaan. Maar durft een club waar het zo slecht gaat tegen een trainer te zeggen: 'Jij bent voor de komende tweeënhalf of drie jaar onze man?'"

"Ik denk dat ze wat dat betreft niet in de rij staan", concludeert Gouka. "Aan de andere kant is het Ajax en dat is zo groot dat elke trainer er in principe zou willen werken."

Drie kandidaat-trainers

De Telegraaf onthulde onlangs dat Mitchell van der Gaag op het lijstje staat als potentiële opvolger van Steijn. Gouka betwijfelt echter of de huidige assistent van Erik ten Hag bij Manchester United dat ziet zitten. "Zou hij alles er voor op willen geven? In het verleden misschien wel, maar ik weet niet of dat nu zo makkelijk is."

Ook denkt Gouka dat Michael Reiziger, een andere kandidaat uit de wandelgangen, al gewogen en te licht bevonden is door Ajax. De oud-verdediger vertrok in maart uit Amsterdam om een uitdaging als hoofdtrainer aan te gaan, die hij kreeg bij Jong Oranje. "Ze zullen wel geweten hebben wat ze daaraan hadden, ik kan me niet voorstellen dat ze nu die ommezwaai maken."

"Het Ajax-spel moet natuurlijk het Ajax-spel zijn", introduceert Gouka een volgens hem geschikte kandidaat. "Dan moet je een trainer hebben die weet hoe je de patronen voor aanvallend voetbal erin slijpt. Ik weet niet of hij het zou doen, maar Albert Stuivenberg, die bij Arsenal heel dicht naast Arteta zit, zou wel iemand zijn die het voetbal er bij Ajax in kan brengen. Maar ik heb geen idee of hij dat zou willen."

"Stuivenberg heeft ook bij Van Gaal gezeten, bij Manchester United. Ik weet niet of het van beide kanten honderd procent bevallen is, dus ik wil niet suggereren dat ze gebotst zijn, maar hij is daarna niet meer bij Van Gaal aangesloten. Maar Van Gaal weet wel wat voor vlees hij in de kuip heeft. Qua profiel zou dat volgens mij wel een goede zijn voor Ajax."

Stuivenberg is assistent bij Arsenal sinds 2019, toen Mikel Arteta hoofdtrainer werd bij the Gunners. Tussen 2014 en 2016 diende de Rotterdammer als rechterhand van Van Gaal bij Manchester United. Ervaring als hoofdtrainer deed Stuivenberg op bij Nederland Onder 17, Jong Oranje en KRC Genk. Zijn laatste klus, daterend uit 2017, hield hij elf maanden vol.