PEC Zwolle voegt in één klap 19 Eredivisie-goals én 11 KKD-treffers toe

Donderdag, 30 december 2021 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:42

Oussama Darfalou moet PEC Zwolle in de tweede seizoenshelft van de broodnodige doelpunten gaan voorzien. De 28-jarige centrumspits wordt de rest van het seizoen gehuurd van Vitesse, zo verzekert De Gelderlander. Daar blijft het niet bij voor PEC, want met Max de Waal, die geleend wordt van Ajax, komt er nóg een nieuwe spits. Daarmee krijgt Dick Schreuder het extra scorend vermogen dat de trainer van PEC wenste.

De versterkingen zijn hard nodig, want PEC is bezig aan een hopeloos seizoen en staat diep onderaan in de Eredivisie. Een van de grote problemen is het gebrek aan scorend vermogen in de selectie: de Zwollenaren produceerden pas negen competitiegoals, verreweg het laagste aantal van alle clubs. PEC moet na de winterstop een gigantische inhaalslag maken om zich te handhaven. De achterstand op de (veilige) plek vijftien bedraagt tien punten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met Darfalou haalt PEC in ieder geval een spits binnen die ervaring heeft met het maken van doelpunten in de Eredivisie. De Algerijn, die na het seizoen overigens transfervrij kan worden ingelijfd, maakte er zestien voor Vitesse en drie op huurbasis voor VVV-Venlo. In totaal had hij daar 83 wedstrijden voor nodig, al zaten daar ook 41 invalbeurten bij. Dit seizoen speelde Darfalou een bijrol bij Vitesse en maakte hij slechts één treffer.

Daarnaast gaat PEC dus in zee met De Waal, die sinds dit seizoen een vaste waarde is voor Jong Ajax. Onder John Heitinga transformeerde de jongeling van aanvallende middenvelder tot spits, hetgeen goed uitpakte. In de Keuken Kampioen Divisie kwam De Waal dit seizoen tot een respectabel aantal van negen goals in twintig optredens, waarvan acht invalbeurten. Vorig seizoen maakte hij ook al twee doelpunten in de tweede afdeling van Nederland.