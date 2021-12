Steven Bergwijn om onduidelijke reden niet bij selectie van Tottenham Hotspur

Dinsdag, 28 december 2021 om 15:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:17

Steven Bergwijn behoort niet tot de selectie van Tottenham Hotspur voor de competitiewedstrijd tegen Southampton. De reden voor de absentie van de aanvaller is niet bekend; dit seizoen behoorde Bergwijn, als hij fit was, altijd tot de spelersgroep. Ook Lucas Moura is er niet bij: volgens journalist Jonathan Veal van PA Sport krijgt hij rust. De uitwedstrijd tegen Southampton begint dinsdag om 16.00 uur.

Bergwijn speelde dit seizoen acht wedstrijden in de Premier League, waarvan vijf als invaller. Scoren deed hij nog niet. Wel was Bergwijn vorige week woensdag goed voor een doelpunt en een assist in de EFL Cup-wedstrijd tegen West Ham United (2-1 zege), waarin hij een basisplaats had. Zondag mocht hij als invaller 27 minuten meedoen in de competitiewedstrijd tegen Crystal Palace (3-0).

Voetbalzone heeft navraag gedaan bij het management van Bergwijn, maar heeft nog geen reactie ontvangen over de reden van zijn afwezigheid. De opstelling van Tottenham bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Crystal Palace: Dele Alli vervangt Lucas Moura, Harry Winks speelt op de plek van Oliver Skipp en Ben Davies krijgt de voorkeur boven Japhet Tanganga.

Antonio Conte, de trainer van Tottenham, zei maandag nog dat Bergwijn zich 'iedere dag verbetert'. "Ook hij laat me zien dat hij een goede optie kan zijn", gaf Conte aan. Mede daardoor is het opvallend dat Bergwijn ontbreekt in de laatste competitiewedstrijd van het jaar. Hij staat al langere tijd in de nadrukkelijke belangstelling van onder andere Ajax, maar Sky Sports meldde vorige week dat de toekomst van de aanvaller in Londen ligt. Ajax meldde zich begin december al officieel voor Bergwijn en ook Sevilla en enkele Franse en Duitse clubs zouden hengelen naar zijn diensten.

Opstelling Southampton: Forster; Valery, Bednarek, Salisu, Walker-Peters; Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Perraud; Long, Armstrong.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Sánchez, Dier, Davies; Emerson Royal, Winks, Højbjerg, Reguilón; Alli; Kane, Son.