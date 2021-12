Marcelo breidt voetbalimperium uit met koop van eerste Europese club

Marcelo is nog altijd actief als voetballer, maar bereidt zich ook momenteel al voor op de periode na zijn actieve carrière. De 33-jarige vleugelverdediger van Real Madrid is sinds 2017 al eigenaar van de Braziliaanse club Azuriz en heeft zijn imperium nu uitgebreid met CD Mafra uit Portugal. Marcelo zegt in een interview met TNT Sports dat talenten van Azuriz in Portugal een podium moeten krijgen om zich in Europa te laten zien.

“Ik heb altijd een duidelijk visie gehad hoe ik mijn merk als atleet kan uitbouwen en het kopen van clubs was een goede investering. Het is in 2017 begonnen met de koop van Azuriz, de eerste club waar ik deel uitmaakte van het bestuur. Vanaf het begin moest Azuriz een referentiekader worden op het gebied van het trainen en opleiden van voetballers”, geeft Marcelo te kennen. Azuriz - afkomstig uit het in het zuidwesten van Brazilië gelegen Marmeleiro - speelt in het Campeonato Paranaense, het staatskampioenschap van Paraná.

Met zijn holding DOZE - dat twaalf betekent in het Portugees en verwijst naar het rugnummer van Marcelo - heeft hij nu Mafra toegevoegd aan zijn imperium. De club uit de omgeving van Lissabon speelt sinds het seizoen 2018/19 op het tweede niveau van het Portugese voetbal, waar momenteel de achtste plaats wordt bezet. Met Stevy Okitokandjo herbergt de selectie van Mafra een Nederlandse spits.

“We zien Mafra al potentiële connectie tussen de Europese en de Braziliaanse markt. Veel clubs die op het tweede niveau van een Europese competitie spelen, hebben moeilijkheden op de Braziliaanse markt. Dat Mafra en Azuriz van dezelfde groep deel uitmaken, zorgt voor een perfecte link”, zo verklaart Marcelo de aankoop van Mafra. Het is niet bekend hoeveel er betaald wordt voor Mafra, maar Marcelo benadrukt dat de club goed in elkaar zit. “Ook al is het een kleine club, Mafra heeft de zaken qua financiën en organisatie goed op orde. Er zijn geen schulden.”

Marcelo is voorlopig nog actief als voetballer, al komt hij dit seizoen weinig in actie voor Real Madrid. De Braziliaan speelde voorlopig pas 140 minuten, verspreid over 5 officiële wedstrijden. Marcelo is bij Real Madrid in het bezit van een aflopend contract en Marca schrijft dinsdag op basis van 'stemmen vanaf trainingscomplex Valdebebas' dat hij na dit seizoen weleens een punt achter zijn loopbaan zou kunnen zetten, als er na vijftien jaar een einde komt aan de samenwerking met Real Madrid.