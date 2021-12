Tuchel: ‘Ziyech had één keer getraind, dus we dwongen hem om te spelen’

Maandag, 27 december 2021 om 08:12 • Chris Meijer

Thomas Tuchel is bezorgd over de fitheid van zijn spelers. Chelsea won op Tweede Kerstdag met 1-3 op bezoek bij Aston Villa, ondanks dat Romelu Lukaku en Callum Hudson-Odoi in de woorden van de manager min of meer gedwongen werden om te spelen. “Ik maak me zorgen over de veiligheid en gezondheid van de spelers. Dat is de reden dat ik niet door het dolle heen ben”, zegt Tuchel op de persconferentie na afloop van het duel op Villa Park.

“Hij speelde geweldig”, zo analyseert de Duitse oefenmeester het spel van Hudson-Odoi, die negentig minuten meedeed tegen Aston Villa. “Normaal had hij een helft of maximaal zestig minuten kunnen spelen. Dat was al meer dan wat de medische staf had geadviseerd. Maar hij was sterk op de trainingen, dus daarom wilde ik hem op het veld hebben. Hakim Ziyech had pas één keer getraind, Callum had tweeënhalve training meegedaan. Dus we hebben hem min of meer gedwongen om mee te spelen. Dat was een risico, omdat hij net terugkwam van een coronabesmetting.”

Ziyech zat op Villa Park negentig minuten op de reservebank, nadat het vooraf al onzeker was of hij mee zou spelen vanwege een blessure. Ook Lukaku begon als reserve, nadat hij drie wedstrijden afwezig was geweest vanwege een coronabesmetting, en kwam in de rust in het veld, waarna hij één keer scoorde. “Ik had gevraagd of hij 45 minuten kon spelen. Dat was meer dan de medische staf had aangeraden, maar we vonden dat we dat risico konden nemen. Hij moet weer fit raken en dat is niet makkelijk. Als je het wedstrijdformulier bekijkt en alle namen leest, denk je misschien: iedereen is erbij, ze hebben een topselectie. Dat klopt, maar als je naar de details kijkt, zie je dat we enorme risico’s nemen.”

“Er bestaat geen twijfel dat Lukaku enorm belangrijk is voor ons”, zo tekent Goal op uit de mond van Tuchel. Hij verloor tijdens het duel met Aston Villa ook N’Golo Kanté en Thiago Silva met blessures. Het lijkt erop dat Tuchel geen beroep kan doen op het duo in de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, die woensdag op het programma staat. “N’Golo heeft op dezelfde plek last als tijdens de wedstrijd tegen Juventus. Thiago heeft last van zijn hamstrings. Hopelijk is hij eruit gegaan voordat het een blessure werd. We zullen proberen weer een sterke selectie samen te stellen voor woensdag.”