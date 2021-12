Ibrahim Afellay kiest voor opvallende beste speler in de Eredivisie

Zondag, 26 december 2021 om 12:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:45

In de categorie 'beste speler' van de eerste seizoenshelft gooien vooral Ajax-spelers hoge ogen bij de Eredivisie-volgers van de NOS. Voor Pierre van Hooijdonk en commentator Arman Avsaroglu was Antony de beste voetballer in de eerste maanden 2021/22, terwijl Ibrahim Afellay het bij Noussair Mazraoui houdt en commentator Jeroen Elshoff voor Steven Berghuis kiest. Voor Theo Janssen was Joey Veerman juist de beste.

Avsaroglu en Van Hooijdonk zijn eensgezind met hun keuze voor Antony. “Hij is qua statistieken misschien niet eens de beste, maar hij is wel de speler van wie je nu zegt: die gaat de Europese top halen”, vindt Avsaroglu. “Antony is de beste, ook door zijn wedstrijden in de Champions League”, vult Van Hooijdonk aan. “Op dat podium was hij echt heel goed. Ondanks alle fratsen, het theatrale gedrag, is hij voor mij de beste speler op de Nederlandse velden in de eerste seizoenshelft.”

Volgens Afellay zorgt zijn beste speler, Mazraoui, er mede voor dat Antony in staat is om uit te blinken. “Die twee hebben een natuurlijke klik”, aldus Afellay. “Mazraoui speelt een heel constant seizoen. Het is ook veelzeggend dat er achterin bij Ajax de laatste weken veel geschoven moest worden omdat hij ontbrak.” Ook Elshoff wijst een Ajacied aan als uitblinker: Berghuis, vanwege diens beladen overstap van Feyenoord en succesvolle transformatie naar de tien-positie.

Janssen vindt Veerman, die mogelijk de overstap van sc Heerenveen naar Feyenoord maakt, ‘een fantastische voetballer’. “Feyenoord is in de race om hem te kopen. Ik hoop dat het snel rondkomt. Hij kan Feyenoord een stap verder helpen. Ik weet zeker dat Veerman daar binnen een paar weken in de basis zou staan." Verslaggever Joep Schreuder ziet vooral ‘het collectief' uitblinken. “Je kunt niet zeggen dat er een speler bovenuit springt”, vindt hij. “De beste speler is het team, bij Ajax, maar ook bij Feyenoord en PSV. Dat is dankzij de trainers.”

“Die zijn niet zo van de exceptionele spelers, maar wel van de teams. Goede collectieven, dat is de eredivisie op dit moment.” Voor Afellay is Joël Drommel de grootste teleurstelling. “Hij pakt geen punten voor PSV. Bij elke tegengoal is er twijfel, zelfs als het niet zijn fout is. Iemand als Lars Unnerstall (FC Twente, red.), die PSV heeft laten gaan, straalt veel meer uit. Daar staat wat in het doel.”

Janssen noemt PEC Zwolle, dat maar een wedstrijd kon winnen, als de grootste teleurstelling. Het gat met Sparta en Fortuna Sittard, die zestiende en zeventiende staan, bedraagt inmiddels zeven punten. “Eigenlijk hoort PEC rond plek twaalf tot veertien te staan. Het voetbal is niet best en de trainerswissel werpt nog geen vruchten af", somt de oud-voetballer op. "Dick Schreuder is een coach met een duidelijke filosofie. Hij wil dominant aan de bal zijn. Maar je zit bij PEC, niet bij Ajax. Vergeet dat idee maar even en zorg dat je punten gaat pakken, zou ik zeggen.”