Feyenoord komt met ‘speciaal kerstcadeau’: ‘We zijn ontzettend blij met hem’

Vrijdag, 24 december 2021 om 09:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:10

Feyenoord en Jens Toornstra gaan langer met elkaar verder. De 32-jarige middenvelder, die sinds 2014 uitkomt voor de Rotterdammers, heeft zijn contract met een jaar verlengd tot medio 2023. Feyenoord heeft daarnaast een optie op één jaar extra. Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, is van mening dat Toornstra de verpersoonlijking is van de identiteit van club. “Onverzettelijk, altijd voorop te vinden in de strijd, nooit verzakend.”

“Jens is een speler die al seizoenen lang zijn waarde bewijst”, benadrukt Arnesen vrijdagochtend via de officiële kanalen van Feyenoord. “Niet alleen op het veld maar ook in de kleedkamer en in het algemeen als modelprof. Jens is een enorm veelzijdige voetballer waar we ontzettend blij mee zijn. Dus is het mooi dat hij nog langer bij de club wil blijven.”

A special Christmas gift... ???? pic.twitter.com/WeidOLBJwJ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 24, 2021

Voor Toornstra was er geen twijfel over mogelijk dat hij zich langer aan Feyenoord wilde verbinden. “Ik heb al vaker geroepen dat ik het hier onwijs naar mijn zin heb en ik me gelukkig voel” aldus de middenvelder. “Als je het signaal krijgt dat de club ook graag met je verder wil, is dat heel erg fijn. De afgelopen jaren heb ik al veel successen gekend met de club. Ik heb tot nu toe al een heel mooie tijd achter de rug en ga waarschijnlijk ook nog mooie jaren tegemoet.”

Voor zijn komst naar De Kuip was Toornstra onder andere actief voor ADO Den Haag en FC Utrecht. Sinds 2014 speelde de viervoudig Nederlands international liefst 292 officiële wedstrijden voor Feyenoord 1. Met dat totaal blijft hij nog net buiten de top tien aller tijden, maar heeft hij de nummer tien Patrick Paauwe (301 duels) al wel in zicht.

In zijn bijna 300 duels voor Feyenoord maakte Toornstra tot nu toe 63 doelpunten en was hij goed voor 57 assists. "Voor mij kan Jens terugkijken op een uitstekende eerste seizoenshelft en ook vele uitstekende seizoenen bij Feyenoord", vertelde Arne Slot afgelopen week voorafgaand aan het competitieduel met sc Heerenveen. "Hij staat er altijd als het elftal of de club hem nodig heeft. Jens is op het veld een waardevolle speler, maar naast het veld ook met alle ervaring die hij heeft."