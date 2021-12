Willem II zakt dieper in het drijfzand: 88 dagen zonder zege

Woensdag, 22 december 2021 om 20:42 • Mart van Mourik

NEC Nijmegen heeft woensdagavond een minimale overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij Willem II was het team van trainer Rogier Meijer met 0-1 te sterk. Pijnlijk voor de Tilburgers, die voor de negende keer op rij verloren en al sinds 25 september wachten op hun eerste driepunter. De Nijmegenaren bezetten met 25 punten voorlopig de negende plek op de ranglijst; Willem II staat dertiende met 18 punten.

Trainer Fred Grim had een wijziging in petto ten opzichte van het verloren duel met AZ (4-1). Nikolaos Michelis pakte afgelopen wedstrijd een directe rode kaart en was geschorst; zijn honneurs werden waargenomen door Godfried Roemeratoe. Bij NEC werd ook een wijziging doorgevoerd na de overwinning op Go Ahead Eagles (0-2). Souffian El Karouani was niet fit genoeg om te starten en werd vervangen door Calvin Verdonk. De linksachter was in de 35ste minuut betrokken bij de tot dan toe opmerkelijkste situatie van de wedstrijd.

Ché Nunnely zette op hoge snelheid een dribbel in aan de rechterkant van het veld. De vleugelspits van Willem II haalde de achterlijn, waar hij na een harde tackle van Verdonk op de enkel werd geraakt. Hoewel de overtreding relatief zwaar oogde, wuifde arbiter Danny Makkelie de Tilburgse roep om een gele of rode kaart weg. Drie minuten later viel de openingstreffer aan de overzijde. Na fraai combinatievoetbal rond de vijandige zestien gaf Jordy Bruijn een splijtende steekpass aan Magnus Mattsson. Oog in oog met doelman Timon Wellenreuther rondde de aanvaller op koelbloedige wijze af in de korte hoek: 0-1.

Tijdens de eerste fase van het tweede bedrijf kwam de thuisploeg niet dichter bij de gelijkmaker. Integendeel. In de 63ste minuut stuitte Dirk Proper namens NEC op Wellenreuther, waarna Bruijn uit de rebound de bal net over de lat schoot. In een verwoede poging een doorbraak te forceren bracht Grim in het slotkwartier onder meer Mats Köhlert en John Yeboah binnen de lijnen voor Roemeratoe en Ringo Meerveld. De aanvallende wissels haalden echter niets uit. In de slotminuut van de reguliere speeltijd werd de schade nog groter voor Willem II, dat met tien man kwam te staan. Ulrik Jenssen trok de doorgebroken Elayis Tavsan onderuit en werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd door Makkelie.