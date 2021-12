Juventus rukt op en profiteert van duur puntverlies van Atalanta

Dinsdag, 21 december 2021 om 22:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:49

Juventus heeft dinsdagavond in de Serie A een belangrijke 2-0 zege geboekt tegen Cagliari. Dankzij treffers van Moise Kean en Federico Bernardeschi bleef la Vecchia Signora in het spoor van Atalanta, dat tegelijkertijd op bezoek bij Genoa niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel. Door de overwinning blijft Juventus vierde met 34 punten. De achterstand op Atalanta bedraagt nu nog vier punten.

Juventus - Cagliari 2-0

De ploeg van trainer Massimiliano Allegri, met Matthijs de Ligt in de basis, kreeg na tien minuten de uitgelezen kans om op voorsprong te komen via Kean. De spits kreeg de bal op een presenteerblaadje van Juan Cuadrado, maar zag zijn kopbal vervolgens zonder een tegenstander in de buurt hard op de lat belanden. Vijf minuten voor rust toonde Kean zich daarentegen in een soortgelijke situatie wel koelbloedig. Bernardeschi zette de bal voor, waarna de aanvaller tussen twee verdedigers in de lange hoek raak kopte: 1-0.

Na rust was Juventus dicht bij de 2-0 en weer was het Cuadrado die een voorzet op maat gaf. Ditmaal ging het schot van Alex Sandro echter net naast. Het was voor Cagliari het sein om meer uit zijn schulp te kruipen. Eerst bracht Alessandro Deiola Dalbert in stelling, maar de middenvelder had zijn vizier niet op scherp. Dat had João Pedro wel, al rekende de Braziliaan niet op een sterke redding van Wojciech Szczesny. Acht minuten voor tijd gooide Juventus de wedstrijd in het slot. Dejan Kulusevski onderschepte de bal en stelde Bernardeschi met een steekpass in staat om te scoren: 2-0.

Genoa - Atalanta 0-0

Het eenrichtingsverkeer richting het doel van Salvatore Sirigu ten spijt: de eerste helft in Genua eindigde doelpuntloos. Het team van Gian Piero Gasperini, die Hans Hateboer en Teun Koopmeiners in de basis liet beginnen, domineerde, creëerde kansen, maar was niet precies in de afronding. Na rust, met Marten de Roon als vervanger van Remo Freuler, kon Atalanta de ban evenmin doorbreken. Koopmeiners zag aan het begin van de tweede helft hoe zijn schot van afstand door Sirigu onschadelijk werd gemaakt en enkele minuten voor het einde kopte Merih Demiral van dichtbij over het doel. Een welkom punt voor Genoa, dat slechts een van de negentien competitiewedstrijden heeft gewonnen.