‘Ik weet dat Winston Bogarde veel met hem bezig is en hem een topper vindt’

Maandag, 20 december 2021 om 09:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:07

Perr Schuurs was een van weinige positieve lichtpuntjes in De Klassieker, zo vindt Regi Blinker. De rapporteur heeft de verdediger van Ajax net als Daley Blind opgenomen in het Elftal van de Week van De Telegraaf. De voormalig speler van Feyenoord looft Schuurs onder andere voor zijn splijtende passes.

In een zeer povere Klassieker gaven beide ploegen zondag nauwelijks iets weg. Volgens Blinker sprong Schuurs er in defensie van Ajax in positieve zin bovenuit. “Perr Schuurs staat rechts centraal, want hij was een van de weinigen die zijn niveau haalde”, schrijft de rapporteur. “Hij heeft oog voor de diepte, met splijtende passes of naar de zijkant. Op een volwassen manier heeft hij ook veel duels gewonnen. Ik weet van Winston Bogarde (assistent van Erik ten Hag, red.), dat hij veel met Schuurs bezig is en hem echt óók een topper vindt. Dat liet-ie tegen Feyenoord zien.”

Ook over Daley Blind is Blinker te spreken. “Blind staat naast Schuurs. Ik vind het vooral knap hoe hij in zo’n grote wedstrijd weer zó makkelijk van positie wisselt”, doelt de voormalig speler van Feyenoord op het snelle uitvallen van Lisandro Martínez, waardoor Blind van linksback naar de positie van linker centrale verdediger verhuisde. “Hij bleef vrij simpel overeind en was ongeveer de enige waarbij de passnauwkeurigheid heel hoog lag. Met Schuurs samen heeft hij eigenlijk niets weggegeven en het is mooi hoe hij altijd de rust bewaart in benauwde situaties, zoals hij ook tegen Feyenoord even uit de drukte draaide en weer door voetbalde.”

Waar Ajax dit seizoen in de defensie met nagenoeg dezelfde namen speelt, moest Erik ten Hag tegen Feyenoord een beroep doen op zijn reservespelers. Schuurs startte vanwege de afwezigheid van Noussair Mazraoui, terwijl Devyne Rensch en Nicolás Tagliafico tijdens De Klassieker de geblesseerd uitgevallen Martínez en Jurrien Timber vervingen. Erik ten Hag verwacht in ieder geval niet dat Martínez, die uitviel met een spierblessure, de wedstrijd van woensdag tegen Fortuna Sittard haalt. “Nee, dat denk ik niet”, zei de trainer na afloop van het duel in gesprek met ESPN. “Verder moet ik de schade opnemen en dat weten we morgen (maandag,red.).”