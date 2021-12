Van der Vaart na De Klassieker: ‘Hij denkt dat hij veel beter is dan hij is’

Maandag, 20 december 2021 om 08:07 • Chris Meijer

Rafael van der Vaart is naar aanleiding van De Klassieker kritisch over Orkun Kökçü. De oud-middenvelder signaleert in het programma Studio Voetbal van de NOS dat de middenvelder van Feyenoord ‘denkt dat hij veel beter is dan hij is’. Van der Vaart moedigt Kökçü aan om ‘meer simpel te spelen’, want hij gelooft wel in zijn kwaliteiten.

“Ik denk dat hij denkt dat hij veel beter is dan hij is”, begint Van der Vaart in het praatprogramma. “Ik vind hem een goede speler, maar hij heeft zoveel slordigheden. Hij voelt zich daar echt de man. Ik vind het jammer, want ik geloof wel in zijn kwaliteiten. Het is een beetje hetzelfde als met Gravenberch: ze gaan er een beetje in geloven dat ze er al zijn. Maar ze moeten gewoon simpel spelen, dan zijn het hele goede spelers.”

“Dat is zijn kwaliteit toch ook?”, zo haakt Theo Janssen in. “Gewoon een bal aannemen en spelen. Hij moet het spel versnellen door simpel te spelen. Maar zodra hij gaat lopen met de bal, gaat het bijna altijd verkeerd. Als hij simpel speelt, heeft hij echt wel waarde. Nu gaat hij veel te moeilijk voetballen.” Van der Vaart reageert: “Hij voelt dat hij het moet brengen bij Feyenoord, want er is geen Berghuis meer.”

“Van de drie middenvelders die Feyenoord heeft, vind ik ook dat hij het meest creatief is”, benadrukt Pierre van Hooijdonk. “Aursnes doet het best goed, maar dat niet de speler die met de creatieve openingen komt. Til is ook lopende nummer tien. Dus Kökçü moet het brengen, maar dat heb ik tegen Ajax niet gezien.” Van der Vaart vond Guus Til ‘redelijk’ spelen tegen Ajax. “Maar ik vind hem een beetje hetzelfde type als Dani de Wit. Veel rennen op tien.”