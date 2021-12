Kraaij junior: ‘Hij heeft alle kwaliteiten om een international te worden’

Zondag, 19 december 2021 om 11:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:48

Hans Kraaij junior is in aanloop naar De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax van zondag positief gestemd over de ontwikkeling van Tyrell Malacia. De analist annex verslaggever was in het verleden weleens kritisch over de linksback van Feyenoord, maar dit seizoen ziet hij de vleugelverdediger mooie dingen doen in Rotterdam. Kraaij junior tipt Malacia dan ook voor een basisplaats in het Nederlands elftal op weg naar het WK in Qatar.

"Ik heb wel de indruk dat Malacia Antony net als Owen Wijndal heel kort gaat houden", verwijst Kraaij junior zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN naar de Eredivisie-topper in De Kuip. De verslaggever vindt zelf overigens niet dat hij extra kritisch is geweest op het spel van Malacia eerder dit seizoen. "Dan geef je mij teveel credits. Ik vind dat hij alle kwaliteiten heeft om een international te worden. Hij is snel, heeft een behoorlijk goede voorzet, hij is agressief", zo klinkt het complimenteus in de richting van de Feyenoord-verdediger.

Kraaij junior kraakt echter ook een kritische noot over de pas 22-jarige Malacia. "Ik vond, en dat is alweer een beetje aan het minderen. Ik vond dat hij te vaak in de problemen kwam. Dat Malacia te vaak breed speelde en dat er dan iemand tussen zat. Ik vond ook dat hij te vaak met zijn rug naar een buitenspeler stond. Dat zie je niet bij veel backs. Ik vond dat hij wel wat simpeler kon spelen. Ik denk dat Arne Slot met hem heeft gezeten en heeft gezegd: 'Je hebt zoveel kwaliteiten en je bent zo goed, maar hou het wat simpeler. Draai open en speel de eerste bal vooruit en ga er overheen.' Want dan is hij een potentiële Nederlands elftal-speler", aldus Kraaij junior over de speler die in september debuteerde in Oranje.

"En bepalend zal ook vandaag (zondag, red.) weer zijn dat Malacia zijn eerste dubieuze overtreding ten opzichte van Antony niet al te vroeg moet maken. Want dan kun je je de hele wedstrijd niets meer permitteren", geeft collega-analist Mario Been als waarschuwing mee. "De laatste wedstrijd (tegen Ajax vorig seizoen, red.) kreeg hij een rode kaart door twee keer een gele kaart te pakken. Ik denk dat als Malacia in staat is om Antony vanaf het begin heel kort in de aanname te zitten, dan krijgt Antony een hele vervelende middag tegen hem. Maar hij moet niet tegen een domme gele kaart oplopen waardoor je je toch geremd voelt in de rest van de wedstrijd."