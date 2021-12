Ontketend supertalent Martinelli doet het opnieuw voor Arsenal

Zaterdag, 18 december 2021 om 20:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:27

Arsenal heeft zijn tot nu toe uitstekende seizoen zaterdag een vervolg gegeven. De ploeg van Mikel Arteta walste met name voor rust volledig over Leeds United heen en speelde de wedstrijd in de tweede helft uit: 1-4. Grote man bij Arsenal was opnieuw Gabriel Martinelli, die voor de eerste twee doelpunten zorgde. De twintigjarige linkerspits, die twee jaar geleden uit de Braziliaanse vierde (!) divisie werd geplukt, besliste vorige week ook al het duel met West Ham United. Arsenal verstevigt zijn vierde plek en mag stiekem gaan hopen op aansluiting met Chelsea, dat nog wel ruim voor staat op plaats drie.

De coronaproblemen in Engeland bleven ook Arsenal niet bespaard, want vlak voor de aftrap werd bekend dat Albert Sambi Lokonga besmet is geraakt. Leeds kampt nog altijd met grote blessureproblemen en moest het onder meer stellen zonder Daniel James, Rodrigo en Pascal Struijk. Arsenal kwam erg sterk uit de startblokken en zag Alexandre Lacazette al vroeg één-op-één op Illan Meslier schieten.

Martinelli on ???????? ?? De Braziliaan scoorde deze week nog tegen West Ham United en maakte er zojuist twee tegen Leeds United ?? The Gunners leiden met 2-0 ??#ZiggoSport #PremierLeague #LEEARS pic.twitter.com/t5v2KTZZPj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 18, 2021

De druk van de Londenaren bleef groot en na zestien minuten was het raak. Leeds-middenvelder liet zich in eigen zestien van de bal zetten door Lacazette, waarna Martinelli meedogenloos de kruising raakte: 0-1. Zelf kwam Leeds er één keer gevaarlijk uit via Raphinha, die na een indrukwekkende dribbel net naast mikte. Arsenal kwam verdiend op 2-0 via opnieuw Martinelli, die gelanceerd werd door Granit Xhaka en de bal in volle snelheid handig over Meslier heen wipte.

Auw! ?? Net als Manchester City, walst Arsenal over Leeds United heen ?? Het staat met de rust al 3-0 ??#ZiggoSport #PremierLeague #LEEARS pic.twitter.com/jwwPOEHPgZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 18, 2021

Bij Leeds viel voormalig Feyenoorder Crysencio Summerville na een half uur in voor de geblesseerde Jack Harrison. Nog voor rust besliste Bukayo Saka de wedstrijd al min of meer. De rechterspits van Arsenal kapte in het strafschopgebied Cody Drameh uit en schoot met wat fortuin via de voet van Mateusz Klich binnen: 0-3. Arsenal leek na rust beduidend minder inspiratierijk en liet zich terugdringen door Leeds. Een wilde sliding van Ben White op Joe Gelhardt zorgde er een kwartier voor tijd voor dat Raphina er met een penalty 1-3 van kon maken. Invaller Emile Smith Rowe besliste de wedstrijd negen minuten later dankzij een uiterst handig steekballetje van Martin Ödegaard, die sowieso opviel met zijn uitstekende spel: 1-4.