Wim Kieft: ‘Ajax zou daar een voorbeeld aan moeten nemen’

Zaterdag, 18 december 2021 om 08:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:10

Wim Kieft begrijpt niet dat Ajax steeds vaker in één adem wordt genoemd met Bayern München. Volgens de columnist van De Telegraaf hebben beide clubs een aantal gelijkenissen, maar kunnen de Amsterdammers ook nog heel veel leren van de Duitse recordkampioen. Kieft doelt daarmee op de onverzettelijkheid en drang om altijd een grote score neer te willen zetten. Iets wat bij Ajax regelmatig ontbreekt, zo concludeert hij.

"Regelmatig hoor je om je heen dat Ajax het Bayern München van Nederland is. Vooral omdat ze in Amsterdam en München financieel superieur zijn aan de concurrenten en de kampioenschappen aaneenrijgen", aldus Kieft in zijn wekelijkse column. "Door de Champions League-inkomsten is de financiële armslag zodanig dat Ajax topspelers als Dusan Tadic, Daley Blind en Steven Berghuis onder contract hebben staan. Daarnaast halen ze goede en jonge talentvolle Zuid-Amerikanen en zit de jeugdopleiding op een niveau dat er af en toe spelers vanuit de jeugd doorstromen naar het eerste elftal."

In dat opzicht begrijpt Kieft de vergelijking. "Maar die gelijkenis gaat mank als je ziet hoe beide elftallen zich manifesteren op het veld", gaat hij verder. "Bij Bayern hebben ze er geen moeite mee dat heel Duitsland een hekel aan de club heeft, iedereen hoopt dat ze verliezen en iedere tegenstander tot het gaatje gaat voor een goed resultaat. Integendeel, ze vinden het juist prettig, een uitdaging. Het stimuleert die spelers van Bayern alleen maar. Die vinden het heerlijk om te blijven rennen, grote uitslagen neer te zetten en geen genoegen te nemen met minder dan ruime overwinningen. In alles op het veld straalt Bayern die mentaliteit uit."

Dat laatste schort het bij Ajax vaak aan, stelt Kieft. "In Amsterdam zouden ze daar een voorbeeld aan moeten nemen. Bayern staat bovenaan in de Bundesliga en Ajax staat gedeeld tweede in de competitie met Feyenoord en beiden op één punt achterstand van PSV. Ajax straalt plichtmatigheid uit. Begrijpelijk dat je niet opgewonden raakt van een bekerpotje tegen Barendrecht. Een 4-0 overwinning is genoeg om door te bekeren. Maar je mist bij de Ajacieden te vaak de drive om tegenstanders kapot te spelen, veel arbeid te leveren en veel goals te maken."

Volgens Kieft is het een patroon wat het hele seizoen al zichtbaar is bij de ploeg van trainer Erik ten Hag. "De Champions League uitgezonderd. De afstraffing in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en het puntenverlies bij FC Twente werd weggezet onder de noemer dat de ploeg eigenlijk nog in de voorbereidingsfase zat. Maar het is een terugkerend fenomeen: tegen FC Utrecht, Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, de ontsnapping bij Sparta en uiteindelijk het verlies tegen AZ. Als je dat allemaal op een rijtje zet, dan is er langzamerhand sprake van een structureel probleem. Daarom is Ajax nog niet het Bayern München van Nederland."