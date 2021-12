Nicolás Tagliafico tipte Overmars over mogelijk nieuwe aanwinst

Zaterdag, 18 december 2021 om 07:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:28

Nicolás Tagliafico heeft bij Marc Overmars de naam van Julián Álvarez laten vallen als mogelijk nieuwe aanwinst voor Ajax, zo heeft de verdediger verteld in gesprek met TyC Sports. De talentvolle aanvaller staat momenteel tot medio 2022 onder contract bij River Plate, maar lijkt een transfer naar Europa wel te zien zitten. Afgelopen zomer werd al bekend dat Álvarez op de wensenlijst van Ajax was verschenen.

"Ik heb het Overmars voor de Copa América verteld", zei Tagliafico tijdens een online videoverbinding met de Argentijnse televisiezender. "Het schijnt alleen dat River Plate heel veel geld vraagt. Ik denk dat Juli een intelligente jongen is, die open staat om te leren en te luisteren. Ik twijfel er niet aan dat als hij arriveert, hij vanaf het begin een goed seizoen kan draaien. Dat komt door zijn persoonlijkheid en drang om altijd te willen leren. Hij is een voorbeeld van een jonge speler die het goed aanpakt. Er zijn er helaas heel veel die afhaken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de Argentijnse media werd afgelopen zomer melding gemaakt van het feit dat River-trainer Marcelo Gallardo er weinig voor voelde om Álvarez te verkopen. Naast Ajax was ook Aston Villa nadrukkelijk in de race voor de Argentijn, die volgens Transfermarkt momenteel een waarde heeft van twintig miljoen euro. Overmars zou afgelopen zomer zelfs al gesprekken hebben gevoerd met zaakwaarnemer Fernando Hidalgo, maar tot een transfer kwam het niet. Engelse media maakten melding van een bod van Villa van achttien miljoen euro voor de 21-jarige aanvaller. De ontsnappingsclausule in het contract bedraagt echter 25 miljoen euro.

Naast Ajax en Aston Villa werden ook Manchester City, Real Sociedad, Real Madrid, Juventus en Valencia begin dit jaar naar voren geschoven als kandidaten om de jonge aanvaller naar Europa te halen. In 2019 behoorde de spits volgens Goal nog tot de vijftig grootste talenten ter wereld. Op de talentenlijst van twee jaar geleden prijkten ook de namen van Mohamed Ihattaren, Ryan Gravenberch en Ki-Jana Hoever. Álvarez is naast centrumspits ook als rechtsbuiten inzetbaar, zo klinkt het.