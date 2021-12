Fabrizio Romano schept duidelijkheid rond Ajax en Eriksen

Zaterdag, 18 december 2021 om 07:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:31

Ajax is niet in de race voor Christian Eriksen, zo heeft Fabrizio Romano zaterdag onthuld. De transferexpert baseert zich op woorden van Martin Schoofs. De zaakwaarnemer van Eriksen heeft in gesprek met La Gazzetta dello Sport laten weten dat er twee clubs hebben geïnformeerd. Een terugkeer bij Ajax is echter niet aan de orde, aldus Romano. Eriksen is met Internazionale tot een akkoord gekomen over de ontbinding van zijn contract, daar hij zijn carrière niet kan voortzetten in de Serie A vanwege een defibrillator.

Eriksen kreeg een hartstilstand tijdens het duel tussen Denemarken en Finland (0-1) tijdens het Europees kampioenschap en werd op het veld behandeld. De defibrillator die hij kreeg maakt het echter niet mogelijk om zijn carrière in Italië voort te zetten, waardoor zijn naam al snel in verband werd gebracht met Ajax. Volgens eerdere berichtgeving van Corriere dello Sport zou Eriksen zelf ook wel oren hebben naar een terugkeer in Amsterdam, waar waar hij tussen 2009 en 2013 speelde voordat hij de overstap naar Tottenham Hotspur maakte. Romano ontkent echter dat Ajax in de race is voor Eriksen. "Ondanks alle geruchten heeft Ajax Christian Eriksen niet benaderd om hem transfervrij vast te leggen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Romano baseert zijn woorden op een interview van Schoofs. "Ik kan zeggen dat hij zal blijven voetballen. Twee clubs hebben mij een paar weken geleden gebeld om naar Christian te vragen", aldus de belangenbehartiger in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Het is jammer dat hij moet vertrekken bij Internazionale, juist omdat hij zo geliefd was bij de fans in Milaan. Aan de andere kant is het ook positief, omdat Christian nu met een ander perspectief naar de toekomst kan kijken. Het ziet er goed uit. En hij voelt zich goed. Alle fysieke resultaten zijn positief. Christian heeft zijn dromen en is al maanden aan het trainen. Het gaat heel goed."

Eriksen verscheen begin deze maand bij zijn oude club Odense BK weer op het trainingsveld, waar hij in het bijzijn van een personal trainer reeds met de bal zou trainen. De spelmaker deed volgens het Deense BT enkele pass- en trapoefeningen, maar bronnen binnen de club meldden dat het speerpunt vooral bij cardiotraining lag. Eriksen speelde van 2005 tot 2008 in de jeugdopleiding van Odense, alvorens hij in 2008 naar Ajax kwam. Sinds januari 2020 stond hij onder contract bij Inter, dat 27 miljoen euro voor hem overmaakt naar Tottenham Hotspur.