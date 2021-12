Heerenveen heeft moeite met De Treffers; amateurduel geplaagd door mist

Donderdag, 16 december 2021 om 22:49 • Jeroen van Poppel

SC Heerenveen heeft zich donderdagavond als laatste club geplaatst voor de derde ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Johnny Jansen overtuigde niet tegen tweededivisionist De Treffers niet, maar won wél dankzij Siem de Jong en Joey Veerman: 2-0. De andere bekerwedstrijd tussen Achilles Veen en DVS ‘33 Ermelo lag lange tijd stil door mist, maar kon uiteindelijk afgemaakt worden: 0-2 voor de bezoekers.

SC Heerenven - De Treffers 2-0

Waar veel Eredivisie-clubs deze week in een B-formatie aantraden in het bekertoernooi, koos Jansen bij Heerenveen voor 'slechts' drie wijzigingen: Nick Bakker, Rami Kaib en Anthony Musaba kregen rust. De Friezen speelden een moeizame eerste helft, waarin De Treffers desalniettemin een aantal kansen moest toestaan. Sven van Beek schoot in de beginfase van zestien meter uit de stuit rakelings naast.

De amateurclub moest vooral verdedigen, maar kwam er eenmaal dreigend uit via Tjeu Langeveld. De rechtsback stoomde op over de flank en zag zijn schot uit de verre hoek getikt worden door Xavier Mous. Gaandeweg de eerste helft werd Heerenveen beter en werden de kansen groter. De beste mogelijkheid was voor Rami Al Hajj, die na een lage voorzet van Milan van Ewijk net niet binnen wist te tikken.

Heerenveen zocht ook na rust nadrukkelijk naar de openingstreffer en had daar nog behoorlijk wat tijd voor nodig. Siem de Jong dacht van dichtbij te scoren, maar zag zijn inzet miraculeus gekeerd worden door Niels Kornelis. De doelman had echter geen antwoord toen De Jong een kwartier voor tijd knap binnen volleerde uit een goede voorzet van Tibor Halilovic: 1-0. De beslissing viel even later via Joey Veerman, die de bal in het strafschopgebied keurig binnen plaatste: 2-0.

Achilles Veen - DVS ‘33 Ermelo 0-2

Achilles Veen, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt in de Hoofdklasse Zaterdag A, keek al na zes speelminuten tegen een achterstand aan. Adriaan Kruisheer had een voorzet op maat in huis voor Nicky van Hilten, die op overtuigende wijze binnenknikte: 0-1. Derdedivisionist DVS ‘33 hield ook na de openingstreffer de druk op het vijandige doel hoog. Hoewel de aanvalslust voor rust geen treffer meer opleverde, werd de voorsprong drie minuten na de pauze alsnog verdubbeld. Benjamin Roemeon bereikte na een fraai overstapje van Coen Vloedgraven Ali Akla. Het was voor laatstgenoemde vervolgens een koud kunstje om af te ronden: 0-2. In de 66ste minuut werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd vanwege dichte mist. De teams bleven een half uur in de kleedkamers, maar uiteindelijk besloot de KNVB om het duel toch te hervatten. In het restant van de tweede helft ging met name DVS ‘33 op zoek naar een volgende treffer, maar die werd niet meer gevonden.