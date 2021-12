Mundo Deportivo verklapt mogelijke nieuwe rol van Daniel Alves

Donderdag, 16 december 2021 om 08:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:13

Een maand na zijn terugkeer bij Barcelona wordt in de Spaanse media steeds meer gespeculeerd over de rol die Daniel Alves moet gaan innemen bij de Catalaanse grootmacht. Dinsdagavond was de Braziliaan een van de weinige ervaren spelers binnen de lijnen, toen Barça het in de strijd om de Maradona Cup opnam tegen Boca Juniors (1-2 verlies). Het waren de eerste minuten van de vleugelverdediger sinds zijn komst naar het Camp Nou.

Barça kwam tegen Boca op voorsprong dankzij Ferran Jutlgà, maar moest een kwartier voor tijd de gelijkmaker incasseren. Na strafschoppen bleek de Argentijnse formatie uiteindelijk te sterk. Volgens Mundo Deportivo was het eerbetoon aan de vorig jaar overleden Diego Maradona weinig verheffend, al gaf een situatie in de slotminuut van het duel stof tot nadenken. De ploeg van Xavi kreeg middels een vrije trap op de rand van het strafschopgebied een uitgelezen kans om het duel alsnog naar zich toe te trekken, waarna onder meer Alves zich meldde.

Voor het buitenkansje staken drie spelers hun vinger op. Naast Alves meldden zich tevens Matheus Fernandes en Riqui Puig. Alves, die op dat moment de aanvoerdersband droeg, bleek uiteindelijk het meest overtuigd, maar zag zijn poging over de deklat gaan. Desondanks ziet het Spaanse dagblad in de Braziliaan een nieuwe specialist binnen de selectie van Barça, daar de vorige zeven pogingen van de ploeg van Xavi onbenut bleven. Memphis Depay hielp vier vrije trappen om zeep, Philippe Coutinho twee en Ansu Fati één. Een statistiek waar de Spaanse media niet over te spreken zijn.

Volgens Mundo Deportivo is het vertrouwen bij de specialisten momenteel zo laag, dat Depay in de slotfase van de verloren competitiewedstrijd tegen Real Betis (0-1) in kansrijke positie zelfs voor een voorzet koos in plaats van een directe poging op doel. Het verschil in aanvallend opzicht is groot bij Barcelona. Vorig seizoen stonden de Catalanen na 22 wedstrijden op 27 vrije trappen, nu slechts op 7. Uiteindelijk schoot Lionel Messi 3 van de in totaal 54 vrije trappen raak tijdens de afgelopen voetbaljaargang. "Wordt Alves de nieuwe specialist?", besluit de Spaanse sportkrant.