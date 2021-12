Agüero laat met ongekende cijfers alle grootheden uit de PL achter zich

Woensdag, 15 december 2021 om 14:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:51

Sergio Agüero heeft woensdagmiddag zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. Dat deed de aanvaller van Barcelona middels een speciaal belegde persconferentie, waar hij aangaf dat zijn hartklachten hem ervan weerhouden zijn carrière langer voort te zetten. Daarmee komt er een officieel einde aan een loopbaan die Agüero naar grote hoogtes bracht, onder meer via Manchester City en Atlético Madrid. Een overzicht van de meest indrukwekkende cijfers aan de hand van statistiekenbureau opta.

De profcarrière van Agüero duurde bijna twintig jaar. De Argentijn begon in het seizoen 2002/03 bij Independiente en zette in 2021/22 een punt achter zijn loopbaan. Zijn eerste treffer maakte hij in 2004 namens Independiente tegen Estudiantes. 16 jaar en 332 later kwam aan de doelpuntenproductie een einde met zijn treffer in de Clásico tegen Real Madrid, op 24 oktober van dit jaar. De teller van de Argentijn blijft steken op 427 doelpunten in 786 officiële wedstrijden. De aanvaller scoorde in 16 verschillende competities tegen 128 verschillende clubs. Tussen 2007/08 en 2019/20 wist hij in twaalf van de dertien seizoenen minimaal twintig treffers te maken, allen in het shirt van Manchester City.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Agüero beleefde zijn grootste successen in de Premier League. De bekendste en meest memorabele goal maakte hij in het seizoen 2011/12, toen hij City op de slotdag in de blessuretijd de landstitel bezorgde tegen Queens Park Rangers. Agüero werd in 2019 na Thierry Henry de tweede speler die erin slaagde om in vijf opeenvolgende seizoenen in de Premier League minimaal tot twintig treffers te komen. Op de alltime topscorerslijst van de Premier League staat de Argentijn op de vierde plek, achter Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) en Andrew Cole (187). Agüero mag zich wel de meest trefzekere buitenlander noemen op het Engelse hoogste niveau. Tevens heeft hij het record van meeste goals bij één Engelse club in handen.

Met 184 goals laat hij in dat rijtje onder meer Wayne Rooney (Manchester United, 183 goals), Thierry Henry (Arsenal, 175 goals) en Harry Kane (Tottenham Hotspur, 167 goals) achter zich. Ook had hij gemiddeld het minst aantal minuten nodig om tot scoren te komen in de Premier League: 108. Henry (122), Mohamed Salah (127), Kane (128) en Ruud van Nistelrooy (128) kunnen niet aan die cijfers tippen. Een ander fraai record dat nog altijd in handen is van Agüero is die van de meeste hattricks. Met 12 hattricks laat de Argentijn onder meer Alan Shaerer (11) en Robbie Fowler (9) achter zich. Gerekend over alle competities kwam Agüero tot achttien hattricks gedurende zijn carrière.

De meeste doelpunten maakte de 101-voudig Argentijns international in de Premier League (184), gevolgd door LaLiga (75), de Champions League (41) en de Argentijnse Primera División (23). De favoriete tegenstanders? Chelsea en Newcastle United met vijftien treffers. Met zijn 36 Champions League-doelpunten namens City in de Champions League deelt hij het record van meeste doelpunten namens één Engelse club in het miljardenbal met Didier Drogba. Laatstgenoemde kwam namens Chelsea eveneens 36 keer tot scoren in de grootste Europese competitie. Henry en Van Nistelrooy delen de tweede plek met 35 treffers namens respectievelijk Arsenal en Manchester United.