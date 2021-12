Goal Weghorst kan Wolfsburg niet behoeden voor zesde nederlaag op rij

VfL Wolfsburg heeft dinsdagavond de zesde nederlaag op rij geleden. De ploeg van trainer Florian Kohfeldt verspeelde in eigen huis tot tweemaal een voorsprong tegen 1. FC Köln: 2-3. Wout Weghorst nam tien minuten na rust de 2-1 voor zijn rekening, maar zag het duel vervolgens volledig kantelen. Door de nederlaag is Wolfsburg terug te vinden op een teleurstellende elfde plek. Jean-Paul Boëtius bewees zijn waarde namens FSV Mainz 05. De aanvaller zegevierde met zijn ploeg met 4-0 en nam de laatste treffer voor zijn rekening.

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 2-3

Wolfsburg bleef in de laatste zes duels zonder zege en zag de laatste vijf duels zelfs allemaal verloren gaan. De laatste keer dat dat gebeurde was in het voorjaar van 2004, bijna achttien jaar geleden. Ditmaal kwam de thuisploeg al vroeg in het duel op voorsprong. Na acht minuten nam Lukas Nmecha een voorzet vanaf rechts van Ridle Baku ineens op de schoen: 1-0. Even daarvoor had de spits al een grote kans om zeep geholpen door van dichtbij op Marvin Schwäbe te stuiten. De stand werd op slag van rust gelijk getrokken door Anthony Modeste. De spits stond op de juiste plek voor de rebound en rondde van dichtbij af: 1-1.

Weghorst leek Wolfsburg op slag van rust voor de tweede keer op voorsprong te zetten, maar zag zijn schot ternauwernood geblokt worden. In het tweede bedrijf lukte het de Nederlander wel. Na goed voorbereidend werk van Dodi Lukebakio was het voor Weghorst een koud kunstje om van dichtbij af te ronden: 2-1. De thuisploeg poogde vervolgens de marge verder uit te breiden, maar moest toezien hoe Köln het duel naar zich toetrok. Nadat de stand een kwartier voor tijd gelijk werd getrokken door Mark Uth, dompelde Modeste Wolfsburg voor de zesde wedstrijd op rij in rouw met een rake kopbal in de linkerhoek: 2-3.

FSV Mainz 05 - Hertha BSC 4-0

Met Jean-Paul Boëtius op de bank en Jeremiah St. Juste buiten de selectie vanwege een schouderblessure kwamen die Nullfünfer op voorsprong. Na twintig minuten kopte Silvan Widmer de bal op een meter van het doel, waar Lee Jae-Sung klaar stond om binnen te knikken: 1-0. Het was eenrichtingsverkeer richting het doel van Hertha en de marge werd in verhouding pas laat verdubbeld. Alexander Hack kreeg vier minuten voor de thee de bal voor zijn voeten en schoot via een vijandig been raak: 2-0. Na rust ging Mainz rustig door waar het daarvoor al mee bezig was. Widmer kopte in de 48ste minuut raak uit een prima voorzet van Aarón Martin. De gastheren bleven tot en met het laatste fluitsignaal domineren en de ingevallen Boëtius zorgde tien minuten voor tijd voor de eindstand. Met een fraaie knal in de kruising bezorgde de Nederlander zijn ploeg een 4-0 overwinning. Deyovaisio Zeefuik begon bij de bezoekers in de basis en werd na een helft spelen gewisseld.

Arminia Bielefeld - VfL Bochum 2-0

Arminia, de nummer zeventien van de Bundesliga, had uit zestien duels pas tien punten behaald en kon wel een overwinning gebruiken. De bezoekers werden dan ook vanaf seconde één belegerd. Het ontbrak bij Arminia echter aan scherpte: pogingen van Alessandro Schöpf, Amos Pieper en Patrick Wimmer zeilden naast of werden makkelijk onschadelijk gemaakt. Vlak na rust brak Masaya Okugawa eindelijk de ban voor de thuisploeg. De Japanner kopte een voorzet van Wimmer laag in de rechterhoek: 1-0. Het was wachten op de tweede, die twintig minuten voor tijd kwam. Uitblinker Wimmer ving de bal op na een hoekschop en schoot het leer in de kruising. De drie punten kwamen niet meer in gevaar voor Arminia, waardoor de club een stapje dichter bij een ontsnapping uit de degradatiezone komt.