Hugo Borst: ‘Of Ajax dat aan zou durven? Volkomen schijt aan, natuurlijk’

Dinsdag, 14 december 2021 om 09:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 09:29

Hugo Borst verwacht dat Ajax na een vertrek van Erik ten Hag zal uitkomen bij Arne Slot. In het verleden werd Slot al eens met Ajax in verband gebracht; het is een publiek geheim dat directeur voetbalzaken Marc Overmars gecharmeerd is van de trainer. Slot is sinds dit seizoen met veel succes werkzaam bij Feyenoord en heeft een doorlopend contract tot de zomer van 2023 in De Kuip.

"Weet je wat ik denk? Ik denk dat als Ten Hag weggaat, dat Ajax serieus aan Slot gaat denken, hoor", zegt Slot in de AD Voetbalpodcast. "Of Ajax het aan zou durven? Volkomen schijt aan. Natuurlijk. Als je Berghuis weghaalt bij Feyenoord, waarom zou je dan de trainer niet weghalen?" In augustus vorig jaar werd Slot, toen nog trainer van AZ, door De Telegraaf gevraagd of hij de capaciteiten heeft om bij Ajax te werken. "Ik vind dat anderen mij moeten beoordelen", zei hij toen. "Ik wil ook niet praten over een functie die nu bezet is."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zondag nemen Feyenoord en Ajax het tegen elkaar op in Rotterdam. Borst is benieuwd naar de tactiek van Feyenoord. "Je verwacht toch dat Slot met een list komt. Hij is een heel goede coach. Een man met een plan. Slot gaat niet zoals Go Ahead Eagles de boel helemaal dichtzetten. Het is trouwens wel goed en mooi dat Slot de stap naar Feyenoord heeft gemaakt. Iedereen zei: ‘Wacht tot Ten Hag vertrekt bij Ajax en ga dan pas weg als zijn opvolger’. Maar hij koos zelf voor Feyenoord. En zie wat het hem brengt."

Feyenoord en Ajax kunnen elkaar zondag op een achterstand van drie punten zetten. Als Ajax verliest, heeft het nu al meer punten verloren dan in het volledige vorige seizoen. Op dit moment staat de teller op twaalf verliespunten. "Het kan natuurlijk niet waar zijn dat je twaalf punten verliest, waar je er vorig seizoen in totaal veertien verloor. Het is een schande, dat mag je gerust zeggen. Ajax blameert zich", vindt Borst. De kwaal van Ajacieden is dat ze beter zijn dan ze in werkelijkheid zijn. En dat is lullig, want ze zijn extreem goed. Maar als je extreem goed bent, moet je zorgen dat je uitmuntend bent."