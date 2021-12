De Roon: 'Aangezien iedereen foto's plaatst van zichzelf met Verstappen...'

Maandag, 13 december 2021 om 10:11 • Laatste update: 10:27

Nadat Max Verstappen zondag de wereldtitel in de Formule 1 binnenhaalde, plaatsten de nodige bekende Nederlanders foto’s van zichzelf met de coureur op social media. Marten de Roon haakte hierop in door een foto te plaatsen waarop hij juichend in een foto van Verstappen was geshopt. De middenvelder van Atalanta plaatste in eerste instantie een foto van zijn reactie na het winnende doelpunt van Teun Koopmeiners tegen Hellas Verona, die zondag met 1-2 gewonnen werd.

And since everyone is posting a photo with themselves and Max Verstappen, I had to as well. pic.twitter.com/YT83MKu3lL — Marten de Roon (@Dirono) December 12, 2021

“Teun maakte vandaag het winnende doelpunt. Dat voelde goed. Heel goed, blijkbaar”, schrijft De Roon in zijn eerste tweet. Een minuut later voegt hij in een tweede tweet toe: “En aangezien iedereen foto’s plaatst van zichzelf met Verstappen, moest ik dat ook doen.”