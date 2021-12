Van der Sar slaat terug richting Van Basten: ‘Hij is nog maar twintig!’

Zondag, 12 december 2021 om 20:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:20

Marco van Basten ziet weinig topspelers rondlopen in de huidige selectie van Ajax. Bij Rondo prijst de analist hoe het team van Erik ten Hag in zijn geheel functioneert, maar tempert hij de individuele klasse van de spelers. Met name Antony moet het flink ontgelden, al nuanceert tafelgenoot en algemeen directeur van Ajax Edwin van der Sar de kritiek.

“Wat ik frappant vind bij Ajax is dat ze een geweldig samenspel hebben”, begint Van Basten zondagavond bij het praatprogramma. “Daardoor kunnen ze verrassen in de Champions League. Maar de kwaliteit van een ploeg is ook individuele klasse. En als je het sec speler voor speler bekijkt vind ik dat ze een, mwah, meer dan middelmatige selectie hebben. En daarmee bedoel ik dat die niet zo sterk is.”

Van Basten ziet Dusan Tadic als enige topspeler van Ajax: Antony en Sébastien Haller voldoen volgens de oud-international niet aan dat predicaat. “Antony? Af en toe balverlies, af en toe goede acties, maar ook heel slordig. Haller vind ik niet meer dan een gewone spits.” Wel ziet Van Basten een potentiële topspeler in centrumverdediger Jurriën Timber: “Dat is de enige die ik goed vind, wat talent betreft.”

“Berghuis toch ook wel?”, oppert collega-analist Youri Mulder. “Nee”, schudt Van Basten zijn hoofd. “Dat vind ik allemaal niet zo indrukwekkend.” Dan doet Van der Sar zijn zegje. “Ik ben het daar niet mee eens, ik denk dat we een hele goede selectie hebben. Het elftal staat wel eigenlijk. Individuele klasse moet eruit komen en bij Antony is dat met flitsen zijn snelheid, zijn techniek...” “Maar ik heb het vandaag gezien!”, doelt Van Basten op het duel van zondag met AZ (1-2 verlies). “Als hij veertien keer een bal raakt, gaat hij echt zeven of acht keer naar de tegenstander.”

Van der Sar countert. “Ja, maar hij geeft wel een paar voorzetten waaruit gescoord kan worden. Dat verwacht je natuurlijk ook van een buitenspeler.” “Dat klopt”, geeft Van Basten toe. “Maar ik vind dat er bij een goede voetballer ook het intellect moet zijn dat er van de veertien ballen wél elf naar je medespeler gaan.” De algemeen directeur van Ajax beschermt zijn pupil. “Goed, maar die jongen is ook twintig, hè. Die is anderhalf jaar geleden gekomen, heeft David Neres uit het elftal gespeeld...” “Ja, maar daar is ook een hoop geld voor betaald”, voegt Van Basten nog toe. Tot slot komt hij Van der Sar tegemoet: “Groeipotentie is er zeker.”