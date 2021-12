Kraay junior: ‘Zij hebben echt een pareltje, dat wordt een héle goede speler’

Zondag, 12 december 2021 om 10:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:52

Hans Kraay junior heeft zondagmorgen de loftrompet gestoken over Johan Bakayoko. Het jeugdproduct van PSV, die momenteel onderdeel uitmaakt van het beloftenteam, maakte vrijdagavond op bezoek bij FC Volendam (3-2) indruk met zijn dreiging en benutte strafschop. Volgens Kraay junior heeft de aanvaller bijzonder veel weg van Noni Madueke en ligt er voor hem een mooie toekomst in het verschiet, zo vertelde hij bij Goedemorgen Eredivisie.

Zoals te doen gebruikelijk laat Kraay junior in het voetbalpraatprogramma altijd een moment zien waar hij zich in positieve zin over heeft verbaasd. "Er komt er eentje aan, Johan Bakayoko", vertelt de analist, als hij beelden van de rappe buitenspeler laat zien. "Daar zit zoveel Madueke in. Die strafschop schiet hij helemaal niet goed in, maar wat hij laat zien is zo mooi. Zij hebben een pareltje in huis. Hij speelde zoals Madueke tegen Ajax speelde in de Johan Cruijff Schaal. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit geen héle goede speler wordt. Het is ook zo'n ontzettend leuke jongen."

"Ze hebben er nog een, die komt er ook aan", vult Hedwiges Maduro zijn collega aan. De oud-middenvelder is vooral gecharmeerd van Isaac Babadi, die momenteel in de Onder 18 speelt bij PSV. "Dat is niet normaal." Ook presentator Milan van Dongen was afgelopen zomer onder de indruk van Babadi, toen hij het jeugdproduct in actie zag tijdens de Future of Football Cup. "Kees (Kwakman, red.) en ik waren bij die wedstrijd aanwezig, we vielen echt van onze stoel. Die kan natuurlijk mooi doorschuiven als Bakayoko ook doorschuift."

Bakayoko is sinds de zomer van 2019 actief in de jeugdopleiding van PSV. De Eindhovenaren plukten hem weg bij Anderlecht, waar hij de eerste jaren van zijn jeugdopleiding genoot. De achttienjarige Belg maakte vorig seizoen zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong PSV en zette halverwege september zijn handtekening onder een contract tot medio 2025. Zijn eerste treffer in Eindhovense dienst maakte hij in september tegen Jong Ajax.