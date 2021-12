PSV gaat langer door met tot verdediger omgeturnde aanvaller

Vrijdag, 10 december 2021 om 11:47 • Dominic Mostert

Fredrik Oppegård heeft zijn contract bij PSV verlengd. De linksback beschikte over een verbintenis tot medio 2023, maar ligt nu vast tot de zomer van 2025. Hij stond dit seizoen zeven keer aan de aftrap in een wedstrijd voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, maar speelde vanwege blessureleed geen wedstrijd meer in de afgelopen tweeënhalve maand.

Oppegård speelt sinds de zomer van 2020 in de jeugdopleiding van PSV. De Noor werd door PSV gescout terwijl hij nog als vleugelaanvaller speelde. In de jeugdopleiding werd hij omgeturnd tot verdediger. Na zijn eerste seizoen bij PSV Onder 19 stroomde hij door naar Jong PSV. Daar was hij dit seizoen een vaste waarde, totdat hij eind september een blessure opliep. Daardoor staat hij momenteel nog steeds aan de kant.

In totaal speelde Oppegård 31 officiële wedstrijden voor Jong PSV en maakte hij tweemaal zijn opwachting voor het eerste elftal in een officieel duel. In december 2020 viel hij een minuut voor tijd in tegen RKC Waalwijk (1-4 zege); in augustus 2021 deed hij negen minuten mee tegen Ajax (0-4 zege) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Hoewel hij dus al enige tijd uit de roulatie is, deed Oppegård een maand geleden wel mee aan een oefenwedstrijd tegen Jong FC Dordrecht (10-0 zege). Enkele maanden geleden werd al duidelijk dat PSV aan een nieuw contract werkte voor de jongeling, die volgend jaar hoopt aan te sluiten bij de A-selectie. PSV hoopt ook het aflopende contract van de twintigjarige rechtsback Shurandy Sambo te verlengen.