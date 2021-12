Genoa betaalt flinke afkoopsom en haalt Johannes Spors weg bij Vitesse

Vrijdag, 10 december 2021 om 11:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:20

Vitesse raakt technisch directeur Johannes Spors kwijt aan Genoa, zo bevestigt de club uit Arnhem vrijdagochtend. Eind juni verlengde de directeur zijn contract in GelreDome nog tot medio 2024, maar toch kiest hij nu voor een directe overstap naar Genoa. Deze week werd al duidelijk dat de nummer negentien van de Serie A hengelde naar de Duitser; volgens Kicker toonde Genoa zich bereid om een afkoopsom van anderhalf miljoen euro te betalen voor Spors. Vitesse zit drie weken voor het openen van de transfermarkt dus zonder technisch directeur.

"Het is niet makkelijk om Vitesse te verlaten, maar voor mij is het een prachtige uitdaging om in de Serie A aan de slag te gaan", licht de beleidsbepaler zijn keuze toe. "Dat neemt niet weg dat Vitesse een schitterende club is, waar ik een zeer mooie tijd heb beleefd. De club heeft een duidelijke visie, strategie en speelwijze ontwikkeld en staat dankzij dit seizoen op de kaart in Europa. Hoewel ik geen deel meer zal uitmaken van het project van Vitesse, heb ik er alle vertrouwen in dat de toekomst van de club er rooskleurig uitziet. Ik bedank alle stafleden, spelers, directieleden en andere collega’s voor de fijne samenwerking en wens ze veel succes met Vitesse."

Spors was pas sinds april 2020 in dienst bij Vitesse. Zijn assistent Marcel Klos neemt in de komende weken de technische dossiers waar. Vitesse gaat zich ondertussen beraden over de nieuwe invulling van de positie van technisch directeur. Algemeen directeur Pascal van Wijk betreurt het vertrek van Spors. "Wij hebben de afgelopen twintig maanden zeer prettig samengewerkt met Johannes. Wij gunnen hem deze kans, maar vinden het tegelijkertijd jammer dat hij vertrekt. Ook de timing is niet ideaal, maar we zullen ons direct gaan focussen op het aantrekken van een waardige vervanger. Voor nu bedanken wij Johannes voor zijn inzet, toewijding en vakmanschap. Hij heeft een mooie bijdrage geleverd aan de (sportieve) groei van Vitesse en vertrekt via de voordeur naar Genoa."

De Amerikaanse investeerdersgroep 777 Partners, de nieuwe eigenaar van Genoa, benoemde het aantrekken van een technisch directeur de afgelopen weken tot prioriteit. Met Andriy Shevchenko werd al een trainer van naam aangesteld; Spors werd gezien als de ideale man om Shevchenko te ondersteunen en het nieuwe scoutingsbeleid vorm te geven, waarin data en algoritmes een belangrijke rol moeten spelen. Spors haalde afgelopen zomer Markus Schubert, Toni Domgjoni, Julian Von Moos, Romaric Yapi en Yann Gboho naar Arnhem, terwijl een verkoop van Riechedly Bazoer en Oussama Tannane niet van de grond kwam.