ESPN gaat overstag na kritiek en zendt bekerduel Ajax tóch live uit

Woensdag, 8 december 2021 om 16:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:18

Het bekerduel van Ajax tegen de amateurs van Barendrecht wordt op woensdag 15 december tóch live uitgezonden bij ESPN, zo communiceert de betaalzender. In eerste instantie werd besloten om zes van de zestien wedstrijden in de strijd om de TOTO KNVB Beker uit te zenden, maar dat zijn er nu minimaal veertien. ESPN bekijkt de mogelijkheid om ook de laatste twee duels live op televisie te krijgen.

Het is gebruikelijk dat ESPN in deze fase van het bekertoernooi slechts zes van de zestien wedstrijden live uitzendt. Dat Ajax daar dit keer buiten viel, leidde de voorbije dagen tot veel commotie op sociale media. Door de coronamaatregelen zijn supporters ook in het stadion niet welkom, waardoor fans het duel op geen enkele manier rechtstreeks konden volgen. "Op deze manier kunnen, in een periode dat er geen publiek in het stadion aanwezig mag zijn, zoveel mogelijk mensen de bekerwedstrijden van hun favoriete club zien", licht ESPN de nieuwe programmering toe.

Om de extra live-uitzendingen mogelijk te maken heeft ESPN medewerking gekregen van gemeentes, clubs en de KNVB. Zo is de wedstrijd van Ajax van 20.15 uur naar 21.00 uur verplaatst. ESPN: "Deze wedstrijdwijzigingen zijn makkelijker te realiseren aangezien er helaas geen publiek bij deze wedstrijden aanwezig kan zijn. Enkele wedstrijden hebben de aanvangstijd van 18.00 uur gekregen, zodat bij eventuele verlenging en strafschoppen geen overlap is met de latere wedstrijden." De enige twee wedstrijden die vooralsnog niet worden uitgezonden zijn Harkemase Boys - RKC Waalwijk en Excelsior - FC Groningen.

De tweede ronde van het bekertoernooi levert enkele Eredivisie-onderonsjes op. Zo staan onder meer FC Twente - Feyenoord, AZ - Heracles Almelo en PSV - Fortuna Sittard op het programma. De bekerronde wordt op dinsdag 14 december om 18.00 uur afgetrapt door ADO Den Haag en de amateurs van Gemert. Na sc Heerenveen – De Treffers op donderdag 16 december is bekend welke zestien ploegen na de winterstop verder gaan in het bekertoernooi.