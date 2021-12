Buitenlandse pers onder de indruk van Ajax: ‘Hij beleeft een explosief seizoen’

Woensdag, 8 december 2021 om 11:08 • Chris Meijer • Laatste update: 11:51

Ajax heeft dinsdagavond indruk gemaakt op de internationale media. Door een 4-2 overwinning op Sporting Portugal besloot Ajax de groepsfase van de Champions League met een perfecte score: achttien punten uit zes wedstrijden. In het buitenland klinken er voornamelijk lovende geluiden over Sébastien Haller, die dit seizoen reeds tien doelpunten maakte in het miljardenbal. De spits mag zich de speler noemen die het minst aantal wedstrijden nodig had om tot tien treffers te komen in de Champions League.

“De mannen van Rúben Amorim kwamen in de eerste helft nog terug, maar het bleek van korte duur dat Sporting in de wedstrijd zat. Ajax was veel beter, creëerde veel meer en nam na het doelpunt van Antony afstand. Hij beleeft een explosief seizoen, na de Olympische Spelen van afgelopen zomer”, schrijft het AS. Hun landgenoten van Sport spreken van de ‘foutloze machine van Ten Hag’. “Sporting zal ongetwijfeld bidden om Haller, zijn teamgenoten of Ten Hag weer tegen te komen. Zij blijven overtuigen en winnen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marca noemt Ajax een ‘stoomwals’. “Alleen Liverpool en misschien Bayern beleven net zo’n perfecte groepsfase in de Champions League als Ajax”, stelt de meest verkochte sportkrant van Spanje. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport spreekt van een Amsterdamse ‘doelpuntenmachine’, die in de tweede helft pas echt los kwam. Vanuit Engeland gaat de meeste aandacht uit naar Haller. ‘Haller evenaart het record van Cristiano Ronaldo’, kopt de Daily Mail. Hij is nu samen met Cristiano Ronaldo wel de eerste speler ooit die in alle zes groepswedstrijden weet te scoren.

West Ham flop Sebastien Haller equals Cristiano Ronaldo record, zo kopt ook de Daily Express. “De mannen van Ten Hag wonnen hun groep, dankzij de doelpunten van Haller. Indrukwekkend, gezien ze daarmee Sporting en Borussia Dortmund aftroefden. De prestaties van Haller blijven niet onopgemerkt, want hij werd reeds in verband gebracht met een vertrek bij Ajax”, schrijft de Engelse tabloid. Ook L’Équipe wijst specifiek op de rol van de ‘essentiële’ Haller.

“Laten we niet vergeten dat hij dit seizoen bezig is aan zijn ontdekkingsreis in de Champions League”, stelt de Franse sportkrant, die ook spreekt over ‘draaitol’ Antony en de ‘levendige’ David Neres. Het Duitse Kicker was onder de indruk van het tempo van het duel tussen Ajax en Sporting, ondanks dat beide ploegen al zeker waren van hun plek in de groep. Het Nieuwsblad schetst na de groepsfase het verschil tussen de inkomsten van Ajax en Club Brugge uit de Champions League.

“Het Europese seizoen van Club Brugge zit erop na de 4-1-nederlaag tegen PSG. Blauw-zwart houdt ruim 33 miljoen euro over aan zijn Champions League-campagne. Dat is echter nog niet eens de helft van de inkomsten waarvan Nederlands kampioen Ajax zich nu al verzekerd heeft”, aldus de Belgische krant. Het Laatste Nieuws en Sporza reppen over een perfecte groepsfase voor Ajax. “Met 18 op 18 heeft Ajax een unieke groepsfase gespeeld”, concludeert Sporza. “Het deed dat bovendien met indrukwekkend voetbal, veel goals en weinig tegendoelpunten.”