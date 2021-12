PSV sluit interessant samenwerkingsverband met De Graafschap

Dinsdag, 7 december 2021 om 13:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:44

PSV heeft een samenwerkingsverband gesloten met De Graafschap, zo maken beide clubs dinsdag bekend via hun officiële kanalen. PSV en de Gelderse club gaan samenwerken op het gebied van jeugdscouting. Het verband werd maandagavond bekrachtigd voorafgaand aan het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Jong PSV en De Graafschap (2-3) door Hoofd Jeugdopleiding Ernest Faber van PSV en Jefta Bresser, Hoofd Jeugdopleiding van De Graafschap.

PSV en De Graafschap willen kennis met elkaar delen op gebied van jeugdscouting om er voor te zorgen dat er minder voetbaltalent verloren gaat. “Dat gebeurt in Nederland helaas nog te vaak”, legt Ernest Faber uit. “In onze ogen is iedereen uniek en door deze samenwerking kunnen we onze spelers nog beter maatwerk bieden. Door intensiever samen te werken denken we beide jeugdopleidingen te kunnen voorzien van de meeste beloftevolle talenten, de jeugdscouting naar een hoger niveau te tillen en een efficiëntere invulling van onze teams te bewerkstelligen.”

Het samenwerkingsverband tussen PSV en De Graafschap is ontstaan uit een goede band die de twee clubs al lange tijd met elkaar onderhouden. “De cultuur van PSV en De Graafschap ligt dicht bij elkaar”, geeft Jefta Bresser aan. “Wij zijn er van overtuigd dat beide clubs hier voordeel uit zullen halen.” De clubs laten weten dat de samenwerking verder reikt dan alleen de jeugdscouting. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om bij de jeugd de samenwerking op technisch- en organisatorisch gebied uit te breiden.

Bij PSV lopen er in de vorm van Cody Gakpo, Jordan Teze, Yorbe Vertessen en Armando Obispo meerdere jeugdspelers in de A-selectie van trainer Roger Schmidt rond, terwijl bij de De Graafschap onder meer Hidde Jurjus en Ted van der Pavert de jeugdopleiding van de Gelderse club doorliepen.