Jasper Cillessen blinkt uit en helpt Valencia aan minimale overwinning

Zondag, 5 december 2021 om 23:26 • Dominic Mostert

Valencia heeft zondagavond drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo in LaLiga. Het team van José Bordalás won met 1-2 en is daardoor zes opeenvolgende wedstrijden ongeslagen. Jasper Cillessen keepte een. uitstekende wedstrijd voor Valencia, dat nu achtste staat met 22 punten; Celta de Vigo heeft er 16 en staat veertiende.

Celta won dit seizoen pas één thuiswedstrijd en is daarmee een van de slechtst presterende ploegen voor eigen publiek in LaLiga. Het team van trainer Eduardo Coudet kwam desondanks op voorsprong tegen Valencia door een treffer van Iago Aspas na tien minuten. Celta profiteerde van balverlies van Valencia; Aspas kreeg de bal, zette verdediger Hugo Guillamón in het strafschopgebied te kijk met een schaarbeweging en verschalkte Cillessen met een diagonaal schot in de linkerhoek.

Slechts acht minuten later kwam Valencia echter langszij. Een grote fout van doelman Matías Dituro stelde de bezoekers in staat om te scoren: onder druk van spits Maximiliano Gómez kreeg hij de bal niet weg, waardoor Hugo Duro kon profiteren. In de tweede helft etaleerde Cillessen zijn kwaliteiten: hij liet zich niet verrassen door een laag schot van Brais Méndez, reageerde uitmuntend op een harde kopstoot van Santi Mina en zat opnieuw Brais in de weg.

Omdat Gómez de bal in het strafschopgebied ontving van José Gayá en koelbloedig bleef voor het doel van Dituro, nam Valencia de drie punten mee. Marca deelt Cillessen na de wedstrijd de hoge score van twee sterren uit; van Mundo Deportivo krijgt hij er drie, de maximale score. Samen met Gayá wordt hij uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd.