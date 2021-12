Juan Cuadrado zorgt met kunststukje voor unicum in de Serie A

Zondag, 5 december 2021 om 22:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:42

Juventus heeft zondagavond beslag gelegd op de vijfde plek in de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri miste kans op kans, maar zegevierde wel: 2-0. Juan Cuadrado en Paulo Dybala namen de treffers voor hun rekening. Met name de goal van Cuadrado, die ineens raak schoot uit een hoekschop, was van grote schoonheid. Het was de tweede keer dit weekend dat een corner rechtstreeks in het doel belandde in de Serie A. Zaterdagavond gebeurde hetzelfde bij het treffen tussen AS Roma en Internazionale (0-3). Juventus heeft door de zege op Genoa 27 punten uit 16 duels en laat daarmee beide Romeinse clubs en Fiorentina achter zich.

Het duel tussen Juventus en Genoa zat pas in de negende minuut, toen Cuadrado aanlegde voor een hoekschop vanaf de linkerkant. De Colombiaan schoot de bal hard naar de tweede paal en zag zijn inzet tot verbazing van velen in één keer in het doel vallen. Sirigu probeerde er nog wel een hand achter te krijgen, maar moest een antwoord schuldig blijven. Een dag eerder overkwam Rui Patrício hetzelfde, toen hij een corner van Inter-middenvelder Hakan Çalhanoglu door zijn benen zag gaan. Juventus domineerde tegen Genoa nagenoeg de hele wedstrijd, maar kreeg het niet voor elkaar om het duel vroegtijdig in het slot te gooien.

De beste kans in de eerste helft was voor Matthijs de Ligt, die de bal op aangeven van Dybala voor het inkoppen had op een meter van het doel. De centrumverdediger kopte echter recht in de handen bij Sirigu. De rebound was niet besteed aan Álvaro Morata, die De Ligt zichtbaar hinderde bij een poging de bal alsnog binnen te werken. De Spanjaard was sowieso bijzonder ongelukkig in de afronding, daar hij op slag van rust opnieuw een grote kans om zeep hielp. Dit keer had hij de bal voor het intikken op aangeven van Dybala, maar wederom bleek Sirigu, die de wedstrijd van zijn leven keepte, een lelijke sta in de weg. Toen Morata twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald kwam het tot een verbale strijd met Allegri.

Ook in het tweede bedrijf deelde Juventus de lakens uit en was het wonderbaarlijk dat het duel niet in een eerder stadium werd beslist. Een schot van Morata werd gekeerd en ook Dybala faalde van dichtbij op onverklaarbare wijze. Nadat Sirigu na een uur spelen voor de zoveelste keer in de weg lag op een schot van Cuadrado, gooide Dybala het duel tien minuten voor het einde alsnog in het slot. De spelmaker werd bediend door Federico Bernardeschi en schoot raak met een ferme knal in de rechterhoek: 2-0. Dinsdag speelt de ploeg van Allegri, dat al geplaatst is voor de kncok-outfase, de laatste poulewedstrijd in de Champions League tegen Malmö FF.