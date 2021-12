Bekende naam uit LaLiga geeft Max Verstappen veeg uit de pan

Zondag, 5 december 2021 om 21:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:35

De spectaculaire Grand Prix van Saudi-Arabië heeft zondagavond ook tot reacties uit de voetballerij geleid. Max Verstappen eindigde achter Lewis Hamilton als tweede in de race op het Jeddah Corniche Circuit, die bol stond van de incidenten en controverses. Cristian Tello, aanvaller van Real Betis, geeft Verstappen via Twitter een veeg uit de pan.

"Ongelooflijk, Lewis Hamilton", schrijft de voormalig aanvaller van Barcelona. "Erg vuil spel van Max Verstappen, zo hoor je geen WK te winnen." Tello hoopt volgende week in Abu Dhabi opnieuw op een 'bloedstollende race' wenst Hamilton het beste in de strijd om de wereldtitel. Nederlandse voetbalanalisten staken Verstappen tijdens de race een hart onder de riem en spraken ook hun verbazing uit over alle gebeurtenissen.

Increíble @LewisHamilton ???? Juego muy sucio por parte de @Max33Verstappen , así no se defiende un mundial?? A por una última carrera de infarto?? Come On LEWIS?? pic.twitter.com/SK6Tuyi2rJ — Cristian Tello (@ctello91) December 5, 2021

Verstappen, door de fans verkozen tot driver of the day reed lange tijd aan kop. Om Hamilton tijdens de race voor te blijven, was Verstappen genoodzaakt om de baan tijdelijk te verlaten. Na overleg werd besloten dat Verstappen bij de tweede herstart vanaf P3 zou vertrekken, achter Esteban Ocon en Hamilton. De twee titelkandidaten namen vervolgens afstand van de rest.

In de 38ste ronde plaatste Hamilton een aanval op Verstappen. Beide auto's kwamen buiten de baan, maar de Nederlander behield de leiding. Vervolgens kreeg Verstappen de opdracht om Hamilton voor te laten, om een straf te voorkomen, maar Hamilton leek daar niet van op de hoogte en knalde achterop Verstappen. Ook kreeg Verstappen nog een tijdstraf van vijf seconden omdat hij Hamilton daarvoor onreglementair ingehaald zou hebben.

"Het was een hele enerverende race", zei de zichtbaar geïrriteerde Nederlander na de race. "Er zijn een hoop dingen gebeurd waar ik het niet mee eens ben. Maar het is wat het is. Het gaat meer om straffen dan om racen. Dat is in mijn ogen niet hoe het hoort te gaan in de Formule 1. Ze willen ons niet laten racen. Wat er vandaag is gebeurd, vind ik echt ongelooflijk." Verstappen en Hamilton staan in puntenaantal gelijk en strijden volgende week in Abu Dhabi om de wereldtitel.