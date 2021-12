Wereldgoal Zerrouki bezorgt FC Twente de winst tegen Go Ahead Eagles

Zondag, 5 december 2021 om 16:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:27

FC Twente heeft zondagmiddag in de Eredivisie een zege geboekt op bezoek bij Go Ahead Eagles. Iñigo Córdoba zette de thuisploeg voor rust nog op voorsprong, maar via Ricky van Wolfswinkel en een wereldgoal van Ramiz Zerrouki wist de ploeg van trainer Ron Jans de wedstrijd in de slotfase te kantelen: 1-2.

Beide ploegen slaagden er in de openingsfase niet in om uitgespeelde kansen te creëren, maar na een periode van aftasten, brandde de wedstrijd alsnog los. Luuk Brouwers schoot eerst namens de thuisploeg na een splijtende pass van Boyd Luckassen in het zijnet en vervolgens werd Kowet bijna in het zadel geholpen door Lars Unnerstall. De doelman van FC Twente leverde de bal in, waardoor Isac Lidberg een buitenkans kreeg. De Duitse sluitpost herstelde zijn fout net op tijd met een prima redding.

De bezoekers kwamen er in de tegenaanval razendsnel uit, toen Ricky van Wolfswinkel teruglegde op Michel Vlap. De middenvelder was het dichtst bij de openingstreffer, maar zag zijn schot op de lat belanden. Ook Go Ahead Eagles liet zich halverwege de tweede helft in de omschakeling gelden. Lidberg zette goed door over de linkerflank en gaf voor op Córdoba. De Spaanse vleugelspeler raakte echter de paal. Via een slimme cornervariant wist Go Ahead Eagles de ban vijf minuten voor rust alsnog te breken. De ploeg van Kees van Wonderen koos ervoor om met zeven spelers in het doelgebied van de tegenstander te staan. Lars Unnerstall kon de hoekschop niet goed verwerken, waarna Córdoba de bal tegen de touwen schoot: 1-0.

FC Twente moest na rust op jacht naar de gelijkmaker, maar Go Ahead Eagles had het in de tweede helft in defensief opzicht prima voor elkaar. De thuisploeg stichtte na ruim een uur spelen weer eens gevaar via topscorer Córdoba, die uit een lastige hoek een gaatje vond om te schieten. Vrijwel uit het niets kwamen de Tukkers toch langszij. De ingevallen Manfred Ugalde verlengde een corner, waarna Van Wolfswinkel bij de tweede paal zijn zesde competitietreffer kon aantekenen: 1-1 De bezoekers gingen zelfs nog met de zege aan de haal dankzij een wereldgoal van Zerrouki. Ugalde legde terug op de middenvelder, die vanaf twintig meter de kruising vond: 1-2.