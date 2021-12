Feyenoord voert oriënterend gesprek met revelatie van FC Twente

Donderdag, 2 december 2021 om 12:28 • Laatste update: 12:44

Feyenoord heeft recentelijk een oriënterend gesprek gevoerd met Mees Hilgers, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. De Rotterdammers zijn ‘druk bezig met een schaduwlijst’ en zijn daardoor bij de twintigjarige centrumverdediger van FC Twente uitgekomen. Hilgers ligt in Enschede voorlopig nog vast tot de zomer van 2023, al bevat die verbintenis een optie voor nog een jaar.

FC Twente haalde Hilgers in 2011 weg bij de amateurs van Sparta Nijkerk. De verdediger maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht en speelde toen drie wedstrijden, allen als invaller. Ook dit seizoen begon Hilgers aanvankelijk als bankzitter, maar trainer Ron Jans ruimde na drie competitiewedstrijden een basisplaats voor hem in. Hilgers stond deze plaats in de eerste elf niet meer af en vormt nu doorgaans het centrale duo met Robin Pröpper.

In de totaal dertien wedstrijden die Hilgers dit seizoen speelde heeft hij zich klaarblijkelijk in de kijker gespeeld bij Feyenoord. De selectie van de Rotterdammers bevat met Gernot Trauner, Marcos Senesi, Lutsharel Geertruida en Ramon Hendriks momenteel vier verdedigers die in het hart van de defensie uit de voeten kunnen. Senesi werd de voorbije tijd echter geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord.