AZ lijkt miljoenen te kunnen vragen als Schalke 04 niet promoveert

Donderdag, 2 december 2021 om 12:09 • Chris Meijer

Thomas Ouwejan maakt tot dusver een uitstekend seizoen door in het shirt van Schalke 04. Die Königsblauen huren de 25-jarige vleugelspeler van AZ en willen hem dolgraag definitief binnenhalen. BILD meldt echter dat Schalke de optie tot koop mogelijk alleen kan activeren wanneer promotie naar de Bundesliga wordt gerealiseerd, terwijl Ouwejan zich eveneens bij een aantal andere clubs in de kijker heeft gespeeld.

Na de laatste drie zware wedstrijden voor de winterstop - tegen FC St. Pauli, FC Nürnberg en Hamburger SV - is hoogstwaarschijnlijk duidelijk of Schalke serieus blijft meedoen om promotie. De club uit Gelsenkirchen bezet momenteel de zesde plaats in de 2.Bundesliga, met een achterstand van zes punten op koploper FC St. Pauli, drie punten op nummer twee Darmstadt en twee punten op Jahn Regensburg. De eerste twee in de 2.Bundesliga promoveren direct, terwijl de nummer drie nog een play-off om promotie speelt tegen de nummer zestien van de Bundesliga.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met twee doelpunten en zes assists in zeventien officiële wedstrijden maakt Ouwejan dit seizoen veel indruk bij Schalke. Op dit moment bestaat er geen enkele twijfel over de optie tot koop die in de huurovereenkomst met AZ is opgenomen. Schalke is verplicht om Ouwejan voor twee miljoen euro definitief over te nemen als promotie naar de Bundesliga wordt gerealiseerd. Mocht Schalke er niet in slagen om direct terug te keren naar het hoogste niveau, bestaat er alsnog een optie tot koop.

Het is echter de vraag of Schalke zich dit bedrag kan veroorloven als niet lukt om te promoveren. “We willen met hem blijven samenwerken op de midden- en lange termijn. Zijn familie woont dichtbij en hij is hier basisspeler. Zijn doel is om in de Bundesliga te spelen. Maar het is niet zo dat hij nu zegt: ‘Als dat hier niet lukt, ga ik rondkijken’. Toch weet je nooit wat er gebeurt als andere clubs komen”, zegt Rouven Schröder, sportief directeur bij Schalke, in gesprek met BILD.

Het lijkt AZ echter niet slecht uit te komen als Schalke niet in staat blijkt om de optie tot koop te lichten. BILD meldt namelijk dat Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen en verschillende andere clubs Ouwejan eveneens in het vizier hebben. De voormalig jeudinternational heeft bij AZ nog een contract tot medio 2024. Ouwejan speelde 110 wedstrijden in de hoofdmacht van de Alkmaarders, alvorens hij anderhalf jaar geleden naar Udinese vertrok. Na een jaar op huurbasis in Italië te hebben gespeeld, streek hij afgelopen zomer bij Schalke neer.