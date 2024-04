Ouwejan loopt uit contract bij Schalke en keert mogelijk terug naar Eredivisie

FC Twente is geïnteresseerd in de diensten van Thomas Ouwejan, zo bevestigen bronnen rond de club aan Voetbalzone. De linksback loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract bij Schalke 04 en hij wordt in Enschede gezien als mogelijke opvolger van vertrekkende Gijs Smal.

De 27-jarige vleugelverdediger is een van de opties om komend seizoen invulling te geven aan de linksbackpositie bij Twente. Ouwejan staat nog tot 30 juni onder contract bij Schalke, dat nog geen akkoord bereikte met de linksachter over een contractverlenging.

Schalke verkeert momenteel in sportief noodweer. Die Köningsblauen bezetten na 27 speelronden de veertiende positie in de 2. Bundesliga. De voorsprong op de degradatiestreep bedraagt met nog zeven speelronden te gaan slechts twee punten.

Ouwejan kan bij de club uit Gelsenkirchen rekenen op een vaste basisplek. Tot dusver kwam hij in het huidige seizoen in 22 2. Bundesliga-wedstrijden in actie, waarin hij 2 keer scoorde en 5 assists verzorgde.

Na eerder gehuurd te zijn van AZ nam Schalke Ouwejan in de zomer van 2022 definitief over van de Alkmaarders. Met de transfer was een bedrag van circa twee miljoen euro gemoeid. In het seizoen 2021/22 werd de linksback kampioen met Schalke in de 2. Bundesliga.

Bij de Tukkers moet Ouwejan de opvolger worden van de naar Feyenoord vertrekkende Smal. Laatstgenoemde bereikte onlangs een akkoord met de Rotterdammers over een zomerse overstap. Smal loopt komende zomer uit zijn contract bij Twente en was inmiddels vrij om te onderhandelen met andere clubs over een vervolgstap in zijn carrière.

Of Ouwejan zelf ook openstaat voor een terugkeer naar de Eredivisie is vooralsnog onduidelijk.

