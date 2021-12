Benzema en Courtois drijven Athletic tot wanhoop in Madrid

Woensdag, 1 december 2021 om 23:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:19

Real Madrid heeft woensdagavond een zwaarbevochten overwinning in LaLiga geboekt. Het team van trainer Carlo Ancelotti had aan een enkel doelpunt van Karim Benzema voldoende om Athletic Club met lege handen naar huis te sturen: 1-0. Het is voor Real Madrid alweer de zevende overwinning op rij, alle competities meegerekend. Dat kwam sinds juli vorig jaar niet meer voor. Door de zege staat Real Madrid nu zeven punten los van titelverdediger Atlético Madrid, dat echter een duel minder in de benen heeft: 29 om 36 punten.

Real Madrid ging met een minimale voorsprong de rust in, ondanks dat Athletic in de eerste 45 minuten de beste kansen kreeg. Het team van Ancelotti liet in de eerste twintig minuten een goede indruk achter: de thuisploeg domineerde en bereikte met gemak het doelgebied van de Basken. Dat leidde onder meer tot een kans in de elfde minuut voor Benzema, die zag hoe doelman Unai Simón geen medewerking verleende.

In een fase waarin Real Madrid achterin enkele misstappen beging, was Athletic dicht bij een doelpunt. Twee pogingen van Iñaki Williams waren echter niet precies genoeg en dankzij de uitstekende reflexen van Thibaut Courtois eindigde ook een inzet van Raúl García van dichtbij uit een vrije trap van Iker Muniain niet in een doelpunt. Vijf minuten voor de pauze kwam Real op 1-0: Simón haalde een schot van Marco Asensio uit de linkerhoek, waarna een mislukt schot van Luka Modric in een assist voor Benzema uitmondde.

In de tweede helft liet zowel Real als Athletic na om een doelpunt te maken, al mochten met name de bezoekers zich dat aanrekenen. Een inzet van Toni Kroos ging maar millimeters naast, terwijl Lucas Vázquez tijdig een zekere 1-1 van Dani García kon voorkomen. Ancelotti zag tot zijn opluchting hoe een kopbal van Unai Núñez, na een vrije trap van Muniain, net naast ging.

Athletic bleef zoeken naar de gelijkmaker en had pech dat Courtois ook goed reageerde op een inzet van Oihan Sancet en dat een poging van Mikel Vesga tegen het gelaat van Eder Militao ging. Zodoende won Athletic voor de achttiende keer op rij (!) niet in het stadion van Real Madrid: zestien nederlagen en twee remises sinds een 0-2 zege in februari 2005.