Messi, Mbappé én Dolberg missen; Bosz raakt verzeild in grote problemen

Woensdag, 1 december 2021 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:16

Paris Saint-Germain en OGC Nice zijn er woensdagavond niet in geslaagd om een doelpunt te maken. Dat was mede te wijten aan PSG-aanvallers Lionel Messi, Kylian Mbappé en Nice-spits Kasper Dolberg, die allen een grote kans misten: 0-0. PSG blijft wel dik bovenaan, terwijl Nice vierde staat. Peter Bosz ging tegelijkertijd met Olympique Lyon in de laatste minuut onderuit tegen Stade de Reims (1-2) en ziet zijn problemen vergroot worden. Lille OSC wist de weg omhoog wél te vinden dankzij een knappe zege bij Stade Rennes (1-2).

Paris Saint-Germain - OGC Nice 0-0

Nadat Messi en Gianluigi Donnarumma in het zonnetje waren gezet met hun individuele prijzen uitgereikt op het Ballon d'Or-gala, kon de wedstrijd met vijf minuten vertraging beginnen. PSG moest het zonder de geblesseerde Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos en Neymar stellen. Bij Nice begon Justin Kluivert in de basis, zat Calvin Stengs op de bank en was Pablo Rosario geschorst.

Messi niet scherp ?? We zien niet vaak dit soort afzwaaiers van de magische linker van de Argentijn ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGOGCN pic.twitter.com/fj97vEpJMu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 1, 2021

Kasper Dolberg, een andere basisklant bij Nice, stichtte het eerste gevaar met een hard afstandsschot, dat door Donnarumma werd gekeerd. PSG nam daarna de overhand en werd na een half uur spelen gevaarlijk via Kylian Mbappé, die zijn lage schot gepakt zag worden door Walter Benítez. Aan de overzijde was Nice dicht bij met een kopbal van Andy Delort, die knap gepakt werd door Donnarumma. Kort na rust creëerde PSG schietkansen vanbinnen de zestien voor respectievelijk Ángel Di María en Nuno Mendes, maar in beide gevallen greep Benítez sterk in.

In een nieuwe uitbraak van Nice leek Dolberg bij de tweede paal binnen te kunnen tikken, maar de Deen raakte de paal. De beste kans van de wedstrijd volgde voor Mbappé, die na een fraai balletje van Messi volledig vrij kwam, maar van dichtbij naast schoot. Messi kreeg in de slotfase zelf ook een goede schietkans, maar raakte de bal van zestien meter helemaal verkeerd. Idrissa Gana Gueye probeerde het nog met een omhaal, maar die poging strandde in schoonheid.

Olympique Lyon - Stade de Reims 1-2

Het team van Bosz speelde een moeizaam eerste half uur, maar maakte in het laatste kwartier voor rust een betere indruk. De tweede helft was echter amper tien minuten oud toen Wout Faes, ex-speler van sc Heerenveen en Excelsior, na een hoekschop de score opende: 0-1. De voorsprong van de bezoekers, die zonder de geschorste Azor Matusiwa en de gepasseerde Mitchell van Bergen aantraden, bleef maar tien minuten staan. Karl Toko Ekambi rondde bij de tweede paal heerlijk af: 1-1. Een rake counteraanval in de vierde minuut van de extra tijd, met Hugo Ekitike als eindstation, velde het vonnis over les Gones: 1-2. Lyon blijft steken op de tiende plek, terwijl Stade de Reims op de veertiende plaats wat afstand neemt van de degradatiezone.

Stade Rennes - Lille OSC 1-2

Na een liesblessure van ruim anderhalve maand keerde Sven Botman weer terug in de basis bij Lille OSC. De Nederlandse stopper zag hoe Stade Rennes het overwicht had in het eerste halfuur, maar daarna waren les Dogues aan de beurt. Renato Sanches stuurde Timothy Weah weg met een geweldige steekpass en de Amerikaan bood een niet te missen kans aan Xeka: 0-1. Vlak voor de thee was Sanches zelf het eindstation van een aanval en de Portugees verruimde de marge naar twee. Vijf minuten voor tijd maakte Rennes het nog even spannend: Benjamin Bourigeaud schoot dwars door het midden langs Ivo Grbic. Gelijkkomen deed de thuisploeg echter niet meer. Lille klimt naar de twaalfde plek, Rennes blijft hangen op de derde stek.