Maandenlange absentie dreigt voor Barcelona door operatie in Finland

Woensdag, 1 december 2021 om 13:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:50

Barcelona kan de komende tijd niet beschikken over Sergi Roberto. De middenvelder moet onder het mes en dreigt daardoor lange tijd uit de roulatie te liggen, zo maakt de Catalaanse club woensdag bekend via de officiële kanalen. Sergi Roberto stond al enige tijd aan de kant met een dijbeenblessure, maar ontkomt dus nu niet aan een operatie. De medische ingreep zal plaatsvinden in Finland, zo valt te lezen in de verklaring.

De laatste keer dat Sergi Roberto binnen de lijnen stond bij Barcelona was op 27 oktober in de verloren uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano (1-0). De club komt nu echter met het bericht dat een operatie noodzakelijk is om van de kwetsuur af te komen. "De procedure zal worden uitgevoerd door Dr. Lasse Lemtainen in Turku in Finland onder toezicht van de medische staf van de club. Wanneer de operatie is uitgevoerd, zal Barcelona een nieuw persbericht uitsturen."

De club vertelt niet hoelang Sergi Roberto uit de roulatie ligt, maar Mundo Deportivo houdt rekening met een absentie van vier maanden. In dat geval zou hij eind maart of begin april pas weer inzetbaar zijn voor Xavi. Sergi Roberto werd in de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano na een uur gewisseld en verscheen vervolgens in de ziekenboeg. Ondanks groen licht van de medische staf, kwam hij in de derby tegen Espanyol op 20 november niet in actie. Twee dagen later trad de club met een nieuwe medische verklaring naar buiten.

Sergi Roberto, die komende zomer uit zijn contract loopt bij Barcelona, speelde dit seizoen tot dusver twaalf wedstrijden voor de Catalaanse club. Onder Ronald Koeman werd hij een enkele keer als rechtervleugelverdediger opgesteld in een vijfmansdefensie, een systeem waar de middenvelder zich duidelijk niet prettig bij voelde. Het leidde tegen Bayern München tot een flink fluitconcert. Bij de Spaanse ploeg kwam hij in het Nations League-duel met Italië zeven minuten voor tijd binnen de lijnen voor Gavi, nadat hij was opgeroepen om de geblesseerde Brais Méndez te vervangen.